　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百萬BMW停紅燈被「路樹爆頂」　車主自嘲：可以買樂透了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子休旅車遭路樹砸中，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲男子休旅車遭路樹砸中，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山區28日晚間10時許，一輛百萬BMW休旅車行經敦化北路、長春路路口，在停等紅燈時突然被路樹砸中，擋風玻璃應聲碎裂。車主見狀立即下車報警，在警方在後方協助交管之下，由公園路燈管理處人員進行切割，將倒塌路樹切段搬離。車主看著愛車被埋在路樹底下，自嘲自己：可以買樂透了！

根據行車記錄器畫面顯示，晚間10時31分年約50歲的戴姓車主行經事發路段，在敦化北路快車道、長春路路口等紅燈，由於當時下著小雨雨刷不斷來回刷動，突然之間傳來「碰！」一聲巨響，錄影畫面隨之劇烈震動，就看到一棵路樹倒在車頭，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀。

▲▼男子休旅車遭路樹砸中，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼男子休旅車遭路樹砸中，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼男子休旅車遭路樹砸中，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲路樹突然斷裂砸中BMW。（圖／記者游宗樺翻攝）

戴男表示，當時運動完準備要回到淡水竹圍住家，行經事發路段時聽到旁邊有樹皮撕裂的聲音，接著車子就被路樹砸中，整輛車突然劇烈晃動，視線所及範圍都被路樹環繞。下車報警後，由警方在現場進行交管，但由於路樹實在太重，最後通知公園路燈管理處人員到場，鋸開路樹才能將車輛移動到拖板車上。

戴男說，警方到場後有做簡單的紀錄，並有告知他後續將由公園路燈管理處的人員調查，並聯繫後續的賠償事宜。因為這輛車是2000年購入的中古BMW X5，幸好鈑金夠硬擋住路樹，人並沒有受傷，自嘲自己「可以去買樂透了！」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／凌晨「連續2震」！台東規模5.3極淺層地震　中部以南有
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最衰車主！借車撞毀不賠還被砍　黑歷史被爆：偷豪乳女星百萬珠寶

百萬BMW停紅燈被「路樹爆頂」　車主自嘲：可以買樂透了

誆投資「牛樟芝新藥」詐富豪3億　神鬼2人組更裁200萬、50萬交保

陸男自蓋MIT鋼印！蝦皮賣「黑心盒裝口罩」　桃園租屋驚藏42萬片

高雄男「剪刀殺母」217刀刺死！辯「思覺失調」遭法官打臉

撞飛女騎士躺水溝慘死　台南男「回家烤肉」被抓秒癱軟…竟無保請回

連議員的錢都騙！政壇「神鬼夫妻」欠租失聯…捲走上億元

涉詐欺西門町富豪3億遭聲押竟獲無保請回　高院發回更裁

中校偷A國家隊口罩遭羈押…檢察官曝「人民心酸」：他實際賺50萬

台男菲國求職慘遭綁架　2天沒食物「喝尿存活」竟是今年第9起

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

色法鬥「痴漢笑」狂盯路過妹仔！被爸當場抓包...瞬間見鬼式垮臉

最衰車主！借車撞毀不賠還被砍　黑歷史被爆：偷豪乳女星百萬珠寶

百萬BMW停紅燈被「路樹爆頂」　車主自嘲：可以買樂透了

誆投資「牛樟芝新藥」詐富豪3億　神鬼2人組更裁200萬、50萬交保

陸男自蓋MIT鋼印！蝦皮賣「黑心盒裝口罩」　桃園租屋驚藏42萬片

高雄男「剪刀殺母」217刀刺死！辯「思覺失調」遭法官打臉

撞飛女騎士躺水溝慘死　台南男「回家烤肉」被抓秒癱軟…竟無保請回

連議員的錢都騙！政壇「神鬼夫妻」欠租失聯…捲走上億元

涉詐欺西門町富豪3億遭聲押竟獲無保請回　高院發回更裁

中校偷A國家隊口罩遭羈押…檢察官曝「人民心酸」：他實際賺50萬

台男菲國求職慘遭綁架　2天沒食物「喝尿存活」竟是今年第9起

她10歲開始沉迷A片　成年出現「約會障礙」：現實男性不夠強

阿美族38歲青年「我是驕傲中國人」起底　考上建中被質疑：靠加分

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位男明星

共機頻擾「真正原因」曝！專家揭三部曲目的　2空域等於門口繞一下

最衰車主！借車撞毀不賠還被砍　黑歷史被爆：偷豪乳女星百萬珠寶

土耳其加入混戰！亞美尼亞控土派4000戰士　為亞塞拜然助戰

晚起水氣增！中秋連假前後「兩波變天」　鋒面報到降6度時間出爐

男性青春期用這3種「錯誤尻槍法」　恐致將來中出障礙：趴著也不行

市長聯盟：對台灣六都會籍因技術錯誤改變致歉

美軍使出秘密武器「忍者飛彈」　旋轉鋼刀剁掉蓋達高層　

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

社會熱門新聞

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

連議員的錢都騙！神鬼夫妻欠租失聯

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

「壓頭2分鐘」收3500　算命師被控詐財

水產行再發道歉文！「整篇CTRL+V」惹網怒

霸王餐女剛出獄　吃完魚翅生蠔又甩賴

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

高雄男217刀殺母！辯「思覺失調」遭法官打臉

中校支援國家隊A口罩　法院裁定羈押禁見

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

台男菲國求職遭綁架　2天沒食物喝尿存活

更多熱門

相關新聞

BMW大改款M3＆M4雙車型正式公開

BMW大改款M3＆M4雙車型正式公開

今年為 BMW M3 推出的 35 周年，而全新一代 BMW M3 & M4 在先前意外曝光官方照片後，原廠今日如期的正式公開了相關資訊，除了一般 M 車型之外，也同樣提供 Competition 性能升級版本，全車系預定 2021 年 3 月開始投入市場販售

汽車品牌魅力排行榜第一名竟是它

汽車品牌魅力排行榜第一名竟是它

BMW首款「M重機」M 1000 RR亮相

BMW首款「M重機」M 1000 RR亮相

新北「路樹修剪」防災重要一環

新北「路樹修剪」防災重要一環

新一代BMW M3、M4跑車最終預告

新一代BMW M3、M4跑車最終預告

關鍵字：

路樹倒塌BMW

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

伊能靜兒子做自己　曬「粉紅紗裙照」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

UberEats付費會員被當盤子！雨天無外送員

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

甜美公務員「認9乾爹」約會1次進帳14K

更多

最夯影音

更多
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面