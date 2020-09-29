百萬BMW停紅燈被「路樹爆頂」　車主自嘲：可以買樂透了

▲男子休旅車遭路樹砸中，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山區28日晚間10時許，一輛百萬BMW休旅車行經敦化北路、長春路路口，在停等紅燈時突然被路樹砸中，擋風玻璃應聲碎裂。車主見狀立即下車報警，在警方在後方協助交管之下，由公園路燈管理處人員進行切割，將倒塌路樹切段搬離。車主看著愛車被埋在路樹底下，自嘲自己：可以買樂透了！

根據行車記錄器畫面顯示，晚間10時31分年約50歲的戴姓車主行經事發路段，在敦化北路快車道、長春路路口等紅燈，由於當時下著小雨雨刷不斷來回刷動，突然之間傳來「碰！」一聲巨響，錄影畫面隨之劇烈震動，就看到一棵路樹倒在車頭，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀。

▲路樹突然斷裂砸中BMW。（圖／記者游宗樺翻攝）

戴男表示，當時運動完準備要回到淡水竹圍住家，行經事發路段時聽到旁邊有樹皮撕裂的聲音，接著車子就被路樹砸中，整輛車突然劇烈晃動，視線所及範圍都被路樹環繞。下車報警後，由警方在現場進行交管，但由於路樹實在太重，最後通知公園路燈管理處人員到場，鋸開路樹才能將車輛移動到拖板車上。

戴男說，警方到場後有做簡單的紀錄，並有告知他後續將由公園路燈管理處的人員調查，並聯繫後續的賠償事宜。因為這輛車是2000年購入的中古BMW X5，幸好鈑金夠硬擋住路樹，人並沒有受傷，自嘲自己「可以去買樂透了！」