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中校偷A國家隊口罩遭羈押…檢察官曝「人民心酸」：他實際賺50萬

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▲李姓中校、張姓上士涉偷6000片醫療口罩，最重恐怕得面臨無期徒刑。（圖／記者劉昌松攝、記者游宗樺攝）

▲中校李志交（左）被依侵占公有財物罪起訴，北院28日裁定續押；張姓上士（右）則以10萬元交保。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

政府於2月間因應嚴重疫情，投入軍隊參與口罩生產，不料北市後指部中校李志交，竟涉嫌趁支援時偷了1500片口罩，還找來張姓上士幫忙運送，之後以每片8元賣出1000片；北院28日開庭，張姓上士認罪時一度講到哽咽，獲10萬元交保，李姓中校則全盤否認，稱沒拿工廠的口罩，遭羈押禁見。

據了解，李志交在部隊時，找同袍投資欠下大筆債務，2月間被派到工廠支援時，找來張姓上士幫忙運送偷來的口罩，並找尋買家，沈姓士官長發覺後，曾勸李志交只要歸還口罩，就不舉報，但李男仍執意侵占，更在與朋友抱怨沈男時，嗆「我要弄死他！」

李男於開庭時表示，他絕沒有拿工廠的口罩，賣出去的部分，是寄放在弟弟那邊的，也否認透過張姓上校，將口罩運出工廠。

▲▼ 涉嫌偷竊醫療用口罩的台北市後指部中校李志交 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌偷口罩的台北市後指部中校李志交 。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官認為，表面上李志交一片口罩8元、賣了1000片，不法獲利8000元，但2月時，民眾每個禮拜只能買2片口罩，排隊可能還要花個1到3小時，若民眾排隊平均2小時，李男A了1500片，等於民眾要花3000小時才能得到，而已最低時薪160元計算，3000乘上160等於48萬元，再加上當時口罩管制價格一片5元，李男不法所得應為約50萬元，建請法官羈押。

李男委任律師表示，李男現已遭部隊停職、無影響力，且本案證據、證人都已調查完畢，就算李男現在講的，跟其他證人說詞不同，也可待後續交互詰問釐清，請求以20萬元交保。

法院認為，李男涉犯侵占公有財物罪，為本刑最輕10年以上、最高無期徒刑，訊問中否認犯罪，供述與其他證人有很大不同，再審酌他的軍職身分，與本案眾多證人相當熟悉，有逃亡、串證可能，裁定羈押禁見。

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