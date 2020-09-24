口罩國家隊「淨新科技」私自試車！　食藥署：最高可罰1000萬

▲高雄一間口罩國家隊「淨新科技」爆出違法製造醫用口罩！（圖／記者許宥孺攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

高雄三民區一間口罩國家隊「淨新科技」爆出違法製造醫用口罩！業者在左營區另闢生產線，被檢調單位查獲。食藥署受訪時表示，淨新公司目前檢調是以《藥事法》第84條來辦理，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

根據橋頭地檢署接獲高市調查處情資指出，淨新科技疑似違法增設工廠生產口罩，在防疫期間，為了避免劣質口罩影響民眾健康，造成防疫破口，橋頭地檢署立刻組成專案小組偵辦。淨新科技負責人許振曆、許勝堯父子立刻遭到約談，而橋頭地檢署複訊後依違反《藥事法》，諭令2人各30萬、20萬元交保候傳。

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▲總經理許哲銘出面道歉。

食藥署副審查員郭旭棋表示，淨新公司目前檢調是以《藥事法》第84條來辦理，目前負責人許振曆、許勝堯父子辦理交保，案件檢調還在後續偵辦中。

而淨新科技總經理24日出面接受訪問，強調絕對沒有私設產線，至於是否不知道試車為違法行為，對此，許哲銘也正式道歉，坦承「試車就是一個錯誤，在這邊說抱歉」。

▲食藥署表示，依照藥事法第84條，淨新科技最高可罰新臺幣一千萬元以下罰金。