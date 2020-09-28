　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／中秋國慶放心玩！每人1000元國旅補助確定持續到10月底

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部長林佳龍立法院交通委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍在立法院交通委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局7月起推出安心旅遊國旅補助，原定實施到10月底，卻現在面臨經費告急，10月能不能繼續備受關注。交通部長林佳龍今率觀光局向行政院蘇院長簡報，獲得指示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足處，所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用。

安心國旅補助經費短缺，立委李昆澤在交委會中質詢林佳龍，他說，在9/21前經費已用掉58億，如果補助要延續到10月，預計還缺20億，但如今已到9月底，何時才能確定10月到底能不能繼續補助？

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佳龍回應，行政院先前指示先辦到9月底，現在這個最後階段，行政院今明2天會彙整所有資訊，交通部也會再跟政院做最詳細報告，最終決定由政院宣布。

據了解，林佳龍下午率觀光局向行政院長蘇貞昌報告安心旅遊成效，安心旅遊自7月起實施至今，搭配振興三倍劵及各部會振興措施等加乘效果，提振國內「食、宿、遊、購、行」之消費信心及意願，維持內需市場正向循環，推估創造觀光效益達635億、乘數效果近7倍，有助緩解觀光產業出現大量倒閉及失業潮。

蘇貞昌指示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足處，所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用，嗣整體特別預算決算前（約明年4月底）再視實際情形，由特別預算財源跨部會調整協助，觀光局同時也感謝立法院李昆澤、陳歐珀、劉櫂豪、林俊憲、洪孟楷等五位委員聯名提案支持。

▲▼國旅,觀光,觀光客,花蓮,旅遊,旅客,導遊,領隊。（圖／記者李宜秦攝）

▲經費短缺，但10月將繼續國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

據交通部觀光局統計資料至9月25日，安心旅遊自由行住宿優惠共補助350萬房891萬人次，旅宿業逾9,500家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加逾2,600家；團體旅遊補助26,000團、近80萬人，旅行業近2,300家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加700家，另青春19歲以下免費進入遊樂園人次達185萬人，合計帶動逾1,150萬人次出遊，同時配合振興三倍劵等加乘效果，有效帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效達到提升旅宿業住房率、引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標，觀光產業多對此政策表示肯定。

其他人還看了...

史上最塞中秋！林佳龍有信心「國5不再連塞32hrs」　懇求國人協助
國軍禁瘦肉精蔣萬安「四問」為什麼　陳時中承諾提供專家會議紀錄
藍委問美國疫情嚴重是「氣質不好」？　陳時中：他們確實差一點
北市長前哨戰！立院衛環會對上蔣萬安　陳時中：僅單純「政策討論」
新冠疫苗拼6成覆蓋率　陳時中押期限：明年第三季讓1400萬人打

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
超正空姐「激似許瑋甯」！甜美私照曝…網呼：戀愛了
雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死　爆員工誤開電源
快訊／安心國旅每人1000元補助　確定持續到這天
水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！裝管線排屍水
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

快訊／中秋國慶放心玩！每人1000元國旅補助確定持續到10月底

朋友催促打卡跟風　他喝下「秋天第一杯奶茶」馬上送醫

獨／高雄18招「開瓶蓋射飛鏢」成絕學！女醫直播尋高手：願拜師

中秋連假怕塞車　北市交通大隊增派警員疏導加強取締

中秋節「醃肉祕方」曝光！　這一項超驚喜：果香味秒解膩

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

快訊／中秋國慶放心玩！每人1000元國旅補助確定持續到10月底

朋友催促打卡跟風　他喝下「秋天第一杯奶茶」馬上送醫

獨／高雄18招「開瓶蓋射飛鏢」成絕學！女醫直播尋高手：願拜師

中秋連假怕塞車　北市交通大隊增派警員疏導加強取締

中秋節「醃肉祕方」曝光！　這一項超驚喜：果香味秒解膩

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

8個「室內油漆小秘密」　天花板刷白色…反出現視覺哀戚感！

鄭裕美很愛《少林足球》！拿激光劍「暴打果凍」圓夢拍動作戲

南高加索激戰上百死傷　亞美尼亞控：土耳其派兵4000支援亞塞拜然

台中學生疑集體食物中毒案人數破百　再添1校52生

中共十九屆五中全會10月26日召開！　十四五、2035遠景成焦點

中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

《紫羅蘭永恆花園電影版》5天日本票房破億！觀眾：面紙不夠哭

竹內結子最後專訪引鼻酸：「40歲心態輕鬆，想和身旁的人撒嬌」

7點晚餐時間一到準時潑糞　3台監控有死角還在抓人

天堂果實「木虌果」茄紅素是番茄25倍！專家曝最營養部位

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

生活熱門新聞

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

北北基大雨特報！　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

更多熱門

相關新聞

國旅補助10月告急　林佳龍有回應

國旅補助10月告急　林佳龍有回應

交通部觀光局7月起推出安心旅遊國旅補助，原定實施到10月底，卻現在面臨經費告急，10月能不能繼續備受關注。交通部長林佳龍今（28）日出席立法院交通委員會時指出，目前行政院指示先到9月底，最後階段交通部今明會再跟政院做詳細報告，但最終決定由政院宣布。

交部官派老董被爆董事會每次領8千車馬費

交部官派老董被爆董事會每次領8千車馬費

交部修法首放寬偏鄉小客車可載客營運

交部修法首放寬偏鄉小客車可載客營運

民航局副局長何淑萍調任航政司司長

民航局副局長何淑萍調任航政司司長

搶救國5！北宜客運擬「全額補助」

搶救國5！北宜客運擬「全額補助」

關鍵字：

國旅補助安心國旅交通部

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面