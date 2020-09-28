快訊／中秋國慶放心玩！每人1000元國旅補助確定持續到10月底

▲交通部長林佳龍在立法院交通委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局7月起推出安心旅遊國旅補助，原定實施到10月底，卻現在面臨經費告急，10月能不能繼續備受關注。交通部長林佳龍今率觀光局向行政院蘇院長簡報，獲得指示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足處，所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用。

安心國旅補助經費短缺，立委李昆澤在交委會中質詢林佳龍，他說，在9/21前經費已用掉58億，如果補助要延續到10月，預計還缺20億，但如今已到9月底，何時才能確定10月到底能不能繼續補助？

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林佳龍回應，行政院先前指示先辦到9月底，現在這個最後階段，行政院今明2天會彙整所有資訊，交通部也會再跟政院做最詳細報告，最終決定由政院宣布。

據了解，林佳龍下午率觀光局向行政院長蘇貞昌報告安心旅遊成效，安心旅遊自7月起實施至今，搭配振興三倍劵及各部會振興措施等加乘效果，提振國內「食、宿、遊、購、行」之消費信心及意願，維持內需市場正向循環，推估創造觀光效益達635億、乘數效果近7倍，有助緩解觀光產業出現大量倒閉及失業潮。

蘇貞昌指示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足處，所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用，嗣整體特別預算決算前（約明年4月底）再視實際情形，由特別預算財源跨部會調整協助，觀光局同時也感謝立法院李昆澤、陳歐珀、劉櫂豪、林俊憲、洪孟楷等五位委員聯名提案支持。

▲經費短缺，但10月將繼續國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

據交通部觀光局統計資料至9月25日，安心旅遊自由行住宿優惠共補助350萬房891萬人次，旅宿業逾9,500家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加逾2,600家；團體旅遊補助26,000團、近80萬人，旅行業近2,300家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加700家，另青春19歲以下免費進入遊樂園人次達185萬人，合計帶動逾1,150萬人次出遊，同時配合振興三倍劵等加乘效果，有效帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效達到提升旅宿業住房率、引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標，觀光產業多對此政策表示肯定。

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