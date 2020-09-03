LG確認於9月14公開探索計畫！主角就是翅膀手機LG Wing 5G

特約記者洪聖壹／綜合報導

稍早在德國柏林展開的 LG IFA 2020 發表會很顯然的已經回歸家電場合，專注於發表智慧家電與創新應用。不過針對傳聞許久的旋轉雙螢幕手機 LG Wing 5G，LG Mobile 透過線上影片的形式證實該款手機確實存在，而且將於 9 月 14 日亮相。

LG 今年並沒有選擇在 IFA 期間發表新一代 G 系列旗艦手機，而是在那之前發表全新的 6.8 吋的 LG Velvet 5G 中階手機，並且很快的也在台灣上市，強調要回歸用戶真正對於手機需求。

至於另外一款相當特殊的 LG Wing 5G，則是在那不久之後被傳了出來，採用 6.8 吋主螢幕跟 4 吋副螢幕等兩種不同的螢幕與特殊轉軸設計，透過「旋轉」螢幕的形式切換兩個不同的螢幕，來達成使用者各種不同的需求。傳聞該款手機預計搭載高通Snapdragon 765G 行動平台，8GB RAM、128GB ROM，支援 5G 行動網路，配備三主鏡頭，售價大約 1000 美元左右，網路上還出現該款手機的應用型態，好比說可以一邊導航、一邊玩遊戲。

而就在稍早，LG 電子正式以“探索者計劃”（Explorer Project）的形式公開了這陣子的創新（古怪）策略。根據 LG 電子的說明，這個計劃的目的是為滿足當今智慧型手機用戶的多樣化使用需求，計畫名為「探索」，主要是要在行動領域提供新的「刺激」。

LG 認為探索者計畫意味著 LG 在行動業務的新的方向，該項目將僅專注於透過創新設計發現新的可能性。LG 還宣布，未來這些新的產品都會歸類至 LG 的新 Universal Line，第一款被歸類在這產品線的手機，就是 LG Velvet 5G，著重落實與探索消費者們對手機的真正需求。

此外，LG 也公開目前加入探索者計畫的前期合作廠商，包括高通、Rave，Ficto，Tubi 和 NAVER，這些廠商預期帶來全新的行動觀看體驗。

其中，高通主要著重提供行動裝置所需的連線與處理技術。Rave 則是以開發行動媒體內容瀏覽技術為主。Ficto 則是該項計畫當中，第一間著重開發行動內容收益為主的廠商。Tubi 則是扮演免費串流媒體的廣告商角色。 NAVER 與 LG 在 LG 雙螢幕開發團隊合作，目前正在開發全新的瀏覽器版本。

簡而言之，LG 希望聯合這些以往的合作夥伴，讓用戶能一同「探索」行動行業尚未開發的領域。如果對於這支手機有興趣的人，可以在 9 月 14 日，前往 LG Mobile 的官方 YouTube 頻道或者 Facebook 頁面觀看。