　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LG確認於9月14公開探索計畫！主角就是翅膀手機LG Wing 5G

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

稍早在德國柏林展開的 LG IFA 2020 發表會很顯然的已經回歸家電場合，專注於發表智慧家電與創新應用。不過針對傳聞許久的旋轉雙螢幕手機 LG Wing 5G，LG Mobile 透過線上影片的形式證實該款手機確實存在，而且將於 9 月 14 日亮相。

LG 今年並沒有選擇在 IFA 期間發表新一代 G 系列旗艦手機，而是在那之前發表全新的 6.8 吋的 LG Velvet 5G 中階手機，並且很快的也在台灣上市，強調要回歸用戶真正對於手機需求。

至於另外一款相當特殊的 LG Wing 5G，則是在那不久之後被傳了出來，採用 6.8 吋主螢幕跟 4 吋副螢幕等兩種不同的螢幕與特殊轉軸設計，透過「旋轉」螢幕的形式切換兩個不同的螢幕，來達成使用者各種不同的需求。傳聞該款手機預計搭載高通Snapdragon 765G 行動平台，8GB RAM、128GB ROM，支援 5G 行動網路，配備三主鏡頭，售價大約 1000 美元左右，網路上還出現該款手機的應用型態，好比說可以一邊導航、一邊玩遊戲。

而就在稍早，LG 電子正式以“探索者計劃”（Explorer Project）的形式公開了這陣子的創新（古怪）策略。根據 LG 電子的說明，這個計劃的目的是為滿足當今智慧型手機用戶的多樣化使用需求，計畫名為「探索」，主要是要在行動領域提供新的「刺激」。

LG 認為探索者計畫意味著 LG 在行動業務的新的方向，該項目將僅專注於透過創新設計發現新的可能性。LG 還宣布，未來這些新的產品都會歸類至 LG 的新 Universal Line，第一款被歸類在這產品線的手機，就是 LG Velvet 5G，著重落實與探索消費者們對手機的真正需求。

此外，LG 也公開目前加入探索者計畫的前期合作廠商，包括高通、Rave，Ficto，Tubi 和 NAVER，這些廠商預期帶來全新的行動觀看體驗。

其中，高通主要著重提供行動裝置所需的連線與處理技術。Rave 則是以開發行動媒體內容瀏覽技術為主。Ficto 則是該項計畫當中，第一間著重開發行動內容收益為主的廠商。Tubi 則是扮演免費串流媒體的廣告商角色。 NAVER 與 LG 在 LG 雙螢幕開發團隊合作，目前正在開發全新的瀏覽器版本。

簡而言之，LG 希望聯合這些以往的合作夥伴，讓用戶能一同「探索」行動行業尚未開發的領域。如果對於這支手機有興趣的人，可以在 9 月 14 日，前往 LG Mobile 的官方 YouTube 頻道或者 Facebook 頁面觀看。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
陸製口罩緊急下架！藥局還在賣　民眾見「Carry mask」
黑豹離世前發「緊急email」 　漫威總裁1hr後讀到…來不
在8樓激戰辣妹...台南男「才剛來2發」！房門秒打開　她一看
加利科技混充口罩非首樁！　今年3月試圖闖關「MIT」遭攔截
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新的 Apple TV 遙控器將升級！增加「Find My」　可望於2021年上市

LG確認於9月14公開探索計畫！主角就是翅膀手機LG Wing 5G

日均3名人帳號被盜　趨勢科技供4大方法揪出可疑帳號

平價5G手機指日可待！　高通2021年新系列Snapdragon 4可望成主流

Google地圖也可一鍵訂餐　「Google預訂」在台推出

三星發表首款「5G筆電」　搭載英特爾第11代處理器

2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

想賣二手iPhone 11盡快！調查機構：新機推出後　二手價恐砍半

OTT禁令生效　歐銻銻：付費會員仍享有VIP權益

目前德國獨有！三星推出「Galaxy Watch3鈦金屬版」　9月18日網路開賣

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

新的 Apple TV 遙控器將升級！增加「Find My」　可望於2021年上市

LG確認於9月14公開探索計畫！主角就是翅膀手機LG Wing 5G

日均3名人帳號被盜　趨勢科技供4大方法揪出可疑帳號

平價5G手機指日可待！　高通2021年新系列Snapdragon 4可望成主流

Google地圖也可一鍵訂餐　「Google預訂」在台推出

三星發表首款「5G筆電」　搭載英特爾第11代處理器

2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

想賣二手iPhone 11盡快！調查機構：新機推出後　二手價恐砍半

OTT禁令生效　歐銻銻：付費會員仍享有VIP權益

目前德國獨有！三星推出「Galaxy Watch3鈦金屬版」　9月18日網路開賣

蔡英文強化海軍力推潛艦　國軍海上作戰能力越強越有戰略影響力

陸製口罩流入市面！加利老闆喊冤「一樣MIT」：規格更高

玩碟仙白目問「妳漂亮嗎？」　他墜樓七孔流血慘死…女鬼嘻嘻：你覺得呢

殘殺4歲女童埋屍坑曝光！八卦山上「臭雞寮」旁　正義哥怒衝堵人

林心如女兒上幼稚園被同學推　心急問原因一秒傻眼

平均通膨目標政策　美元何去何從？

淡水在地老餅店出手！1.75億買市郊全棟華廈　刷新區域高價

林心如把「嬰兒推車」當行頭，這台不會輸！曝老公霍建華超寵女兒

80年代女神「閃嫁富商」息影　54歲神凍齡「撞臉北川景子」現況曝

G7單場狂轟30分　雷霆多特寫NBA「未經選秀」新秀紀錄

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

3C家電熱門新聞

蘋果秋季 6 樣新品含全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「8強大功能」要來了

iPhone 12 要來了！　外媒曝10月下旬與 Apple Watch 6 一同問世

iPhone 11最受歡迎！2020熱門機款「出貨量Top10」曝光

為iPhone 12做準備！　蘋果傳供應「7,500萬支」5G iPhone

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

華碩ZenBook、 ExpertBook新品齊發　全搭載第11代英特爾處理器

調查機構：新機推出後　二手iPhone 11價恐砍半

2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

英特爾發表最新筆電處理器Tiger Lake

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

達人爆料：新Apple Watch、iPad下週亮相

三星再推最便宜5G新機「Galaxy A42」！　第二波中階新品吸睛

更多熱門

相關新聞

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

LG 上周傳出一款籌備中的5G雙螢幕新機「LG Wing」，具有可翻轉的輔助顯示器，新機價格也已經被洩露，屬於高端手機級別，據外媒報導，售價約在1,000美元（約新台幣29,360元）。

LG將推口罩型空氣清淨機

LG將推口罩型空氣清淨機

尼克用LG A9K系列濕拖吸塵器寵妻

尼克用LG A9K系列濕拖吸塵器寵妻

LG Wing旋蓋手機現身！「T」字形顯示雙螢幕

LG Wing旋蓋手機現身！「T」字形顯示雙螢幕

LG 首款「遠端操控」無線吸塵器

LG 首款「遠端操控」無線吸塵器

關鍵字：

LGLG Wing 5G探索者

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面