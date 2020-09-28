金鐘獎達悟族服裝被揶揄　文化部：盼媒體尊重多元文化

▲第55屆電視金鐘獎兒童少年節目主持人獎，Buya（陳宇）、Pagnoyod（鍾家駿）以《kakudan 時光機》奪得。（圖／攝影中心攝）

記者林育綾／台北報導

第55屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎得主Pangoyod（鍾家駿）、Buya（陳宇）身穿達悟族服裝上台領獎，卻被部分媒體以聳動字眼下標，引發爭議，而今（28）日文化部也特地發布新聞稿表示，「期盼媒體報導尊重多元族群文化，共同守護及傳遞台灣珍貴的多元文化價值」。

有關部分媒體針對第55屆金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎得主穿著族服參與典禮，卻以不適標題報導呈現一事，文化部表示，金鐘獎為台灣電視產業最高獎項，亦為呈現台灣多元文化的重要舞台之一。過去台灣族群文化長期被漠視，後經社會各界長期努力，才得以更深入、詳實、多元的落實於台灣社會，甚至成為台灣在國際上重要的標示。

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為守護這份得來不易的成果，文化部作為全國文化政策最高主管機關，以族群主流化作為政策核心價值，始終致力於使國人更為認識多元文化、保障所有族群、世代與社群之自我認同，建立平等及自由參與的多元文化環境，促進國家語言之傳承、復振及發展。期待鼓勵所有的國人能勇於說母語、學習與傳承族群文化，並以族群傳統文化為榮。

文化部期盼，媒體報導發揮國家第四權角色，正確傳播尊重多元族群文化的理念，共同守護及傳遞台灣最珍貴的多元文化價值。

▲ 文化部也針對金鐘得主穿族服領獎一事發文，期盼大家尊重多元文化。（圖／翻攝自文化部臉書）