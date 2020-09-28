監守自盜口罩1500片遭士官長舉報　中校指揮官竟嗆：我要弄死他

▲中校李志交偷口罩被發現後，還放話要弄死舉報他的士官長 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市後指部中校李志交年初在口罩工廠督導產線時，找來昔日部屬張政陽上士，將1500片口罩分裝偷走，其中1000片以每片8元賣出，過程中被士官長沈俊男發現，沈請李把口罩送回工廠被拒絕，因此透過保防系統上報，李志交因此被調職，還放話「我要弄死他(指沈)」，台北地檢署28日依涉犯侵占公有財物等罪，起訴李、張。

據了解，李志交過去在找部隊弟兄們合夥投資生意，因此欠下大筆債務，2月間，新冠肺炎肆虐全球，李志交被派駐新北市某工廠協助生產醫療用口罩，李就以見面聊天、幫忙整理分裝口罩為由，邀昔日部屬、上士張政陽開私家車到工廠見面。

李、張2人首次在2月23日見面時，涉將每箱6000片的醫療用口罩拆開，拿了500片裝進礦泉水紙箱，李佯稱是要分送給長官、朋友，張雖然覺得不妥，但也答應幫忙載離工廠，2月24日，李、張再裝了2箱、共1000片的口罩準備載走時，被士官長沈俊男發現。

▲上士張政陽被起訴涉嫌藏匿搬運贓物罪 。（資料照／記者劉昌松攝）

沈俊男察覺已經被政府徵用的醫療口罩被裝上私家車，不畏階級權勢，提起勇氣，提醒指揮官李志交把口罩放回工廠，他就不會向上舉報，但李志交完全不理會，沈因此透過保防系統通報軍團，李志交隨即在3月4日被轉調苗栗單位後，竟大言不慚涉於電話中向朋友抱怨沈俊男，「我要弄死他！」

李志交直到現在仍矢口否認犯行，不過檢調根據張政陽等人自白、證詞，以及行車紀錄器、ETC、李志交手機定位等事證，發現李志交至少在第2天偷走1000片口罩後，搭張的車子送到湖口服務區，以每片8元代價，賣給李志交從事旅遊業的朋友，朋友再拿去轉送朋友做公關。

檢察官認定李志交涉犯侵占公有財物罪，本刑最輕10年徒刑、最重可處無期徒刑，但因犯罪所得不到5萬元，依法可減輕，至於張政陽則觸犯藏匿搬運贓物罪嫌，依法將2人提起公訴。

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