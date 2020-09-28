交部官派老董被爆開會有8千車馬費　林佳龍：不該領一毛都不能領

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

立法院預算中心調閱交通部15家投資事業官派董事薪酬，但意外爆出官派董事長出席會議，車馬費每次就能領8000元，光上半年就能領12萬。對此，交通部長林佳龍今（28）日出席立法院交通委員會前受訪表示，將會會同事業單位釐清相關規範，會請事業單位對外說明，也強調「不該領的話，一毛都不能領」。

林佳龍上午出席交委會前被問及，交通部相關投資事業官派單位，董事長出席自家董事會，竟還能領有8000元車馬費爭議。他表示，不管過去慣例如何，交通部將會同事業單位釐清相關規範。

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林佳龍說，不管是車馬費、出席費，應以有必要的標準來編列，交通部所屬事業單位很多，會釐清並會同事業單位不斷讓制度有更好的規定，也會請事業單位對外說明。

▲林佳龍出席交委會備質詢。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍在交委會受立委備詢時重申，雖然車馬費部分是既有規定，但不合理的地方一定要改進，因為每個事業單位有其背景，可是一定要合法合理合情。針對有需要領取車馬費或是出席費，林佳龍說，要依個案來進行檢視，但強調不該領的錢一毛錢都不能領。

立委洪孟楷表示，交通部15個事業單位車馬費有些有領、有些沒領，要求交通部要有一致標準，不能有差別待遇，另外，也要求2周內提出相關計畫改正。

在交通部所屬15家投資事業官派董事中，被點名的高鐵回應表示，媒體報導為本公司一直以來的做法，未來交通部如有統一規範，高鐵公司將遵循規定辦理。

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