　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

荷包失血！iPhone 12 Pro Max「恐漲近3000元」　分析師嘆：因為5G

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12。（圖／取自EverythingApplePro）

▲iPhone 12系列手機將於10月發布。（圖／取自EverythingApplePro）

記者蔡儀潔／綜合報導

備受期待的iPhone 12系列手機將於10月發布，不過美國銀行分析師Wamsi Mohan指出，最高階的iPhone機款（可能命名iPhone 12 Pro Max）價格將上漲近100美元（約新台幣2927元）。

外媒Phonearena近日採訪多位華爾街分析師。Wamsi Mohan認為，最高階的iPhone機款價格將上漲近100美元，這反應iPhone毫米波5G零件的成本，不過「定價始終是蘋果最大的未知數」。DA Davidson分析師Tom Forte則指出，最近爆出的iPhone 12 mini可能就是之前傳聞僅支援4G網路的機款。

據IT之家報導，有分析師認為，蘋果將使iPhone 12系列價格與去年的iPhone 11相同。對此Forte認為沒有必要，因為蘋果已經擁有廉價的iPhone SE，因此他更看好iPhone 12價格會上漲。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

安兔兔日前也公佈蘋果新手機的跑分，其後台資料庫出現一款型號為iPhone 13,4的設備，螢幕尺寸和處理器主頻還無法辨別，但辨別到螢幕解析度和iPhone 11 Pro Max一樣，為2688×1242，推測新機的真實身份應該是iPhone 12 Pro Max。

跑分顯示，目前這款設備的總分為572333分，其中CPU成績167527、GPU成績222071、MEM成績100808、UX成績81927。對比iPhone 11 Pro Max的平均分數來看，總分提升9.1%、CPU成績提升16.7%、GPU成績提升3.6%、存儲成績提升21.9%、UX則下跌2.1%。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
他遭凌虐「醃屍塞桶內」成怨靈！濟公半年前示警　嫌超冷血口供曝
吳宗憲電賀浩子乱彈阿翔奪金　嘆金鐘評委「寧缺一席也不給機會」
孫安佐為20年隱疾開刀！　「全身麻醉」術後憔悴樣曝光…女友陪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

荷包失血！iPhone 12 Pro Max「恐漲近3000元」　分析師嘆：因為5G

Instagram使用者要小心　一張照片恐讓用戶個資全都被看光光！

用戶抱怨！　Apple Watch Series 3更新至watchOS 7出現Bug

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

柯佳嬿《想見你》再奪視后「擁抱許光漢」　感嘆2020「給身邊的人多一點溫暖跟善意」

荷包失血！iPhone 12 Pro Max「恐漲近3000元」　分析師嘆：因為5G

Instagram使用者要小心　一張照片恐讓用戶個資全都被看光光！

用戶抱怨！　Apple Watch Series 3更新至watchOS 7出現Bug

藍鳥季後賽首輪對上光芒　預計推柳賢振掛帥搶勝

快訊／川普TikTok禁令被擋！　法官決議暫緩生效

減肥最怕胸部縮水！掌握4個飲食秘訣　甩開肥油不瘦胸

中秋烤肉最夯海鮮！驚人手臂蝦超Q彈　剝開「蝦膏爆出」邪惡度破表

6度擦身金鐘…楊謹華沉默2天首吐真心話！　「下一次如果再不是我…」

換名片出人命！正妹OL控「傳產少東人夫」騙炮：他第一次就闖紅燈

三倍券逾2265萬人登記點火　經長王美花射六箭振興國內經濟

《浮華世界》：梅根從未放棄美國籍　認真考慮2024年出馬競選總統

竹內結子26天前露面…完全無異狀　他曝「背後關鍵」：早滿目瘡痍

白襪最終戰敗給小熊　送雙城連續2年美中區稱王

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

3C家電熱門新聞

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

Apple Watch S6、SE開箱

iPhone 12 Pro Max恐漲近3000元

證實iPhone12命名？蘋果官方「新品貼紙」流出

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

影／背後點2下秒截圖！3C達人曝超狂「iOS高階攻略」

Instagram使用者要小心　一張照片恐讓用戶個資全都被看光光！

Android 11 傳首波災情！　多工切換功能異常、相機閃退崩潰

錯過 iPhone 舊機換新機的「關鍵時刻」！　果粉損失最高破萬元

iPhone 12回歸經典方塊機身

蘋果釋出 iOS 14.0.1 更新！　修復小工具顯示及網路連接問題

Touch ID 回歸 iPhone 12？　外媒揭 Apple 指紋辨識設計

iOS 14隱藏秘技大公開！　六大懶人小撇步一次看

更多熱門

相關新聞

華爾街分析師：iPhone 12 mini是4G版　不支援5G！

華爾街分析師：iPhone 12 mini是4G版　不支援5G！

呼之欲出的iPhone 12，各種傳聞不斷，外媒Phonearena採訪了多位華爾街分析師，其中，DA Davidson 分析師 Tom Forte認為，最近被爆料的iPhone 12 mini，很有可能是4G版，不支援5G。

用戶抱怨！　Apple Watch Series 3更新至watchOS 7出現Bug

用戶抱怨！　Apple Watch Series 3更新至watchOS 7出現Bug

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

蘋果收購「Scout FM」　進一步增強 Apple Podcast 競爭力

蘋果收購「Scout FM」　進一步增強 Apple Podcast 競爭力

證實iPhone12命名？蘋果官方「新品貼紙」流出

證實iPhone12命名？蘋果官方「新品貼紙」流出

關鍵字：

iPhone 12蘋果iPhone 12 Pro Max

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

吃它＝喝油！「人氣月餅」熱量TOP10曝光

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面