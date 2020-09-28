荷包失血！iPhone 12 Pro Max「恐漲近3000元」　分析師嘆：因為5G

▲iPhone 12系列手機將於10月發布。（圖／取自EverythingApplePro）

記者蔡儀潔／綜合報導

備受期待的iPhone 12系列手機將於10月發布，不過美國銀行分析師Wamsi Mohan指出，最高階的iPhone機款（可能命名iPhone 12 Pro Max）價格將上漲近100美元（約新台幣2927元）。

外媒Phonearena近日採訪多位華爾街分析師。Wamsi Mohan認為，最高階的iPhone機款價格將上漲近100美元，這反應iPhone毫米波5G零件的成本，不過「定價始終是蘋果最大的未知數」。DA Davidson分析師Tom Forte則指出，最近爆出的iPhone 12 mini可能就是之前傳聞僅支援4G網路的機款。

據IT之家報導，有分析師認為，蘋果將使iPhone 12系列價格與去年的iPhone 11相同。對此Forte認為沒有必要，因為蘋果已經擁有廉價的iPhone SE，因此他更看好iPhone 12價格會上漲。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

安兔兔日前也公佈蘋果新手機的跑分，其後台資料庫出現一款型號為iPhone 13,4的設備，螢幕尺寸和處理器主頻還無法辨別，但辨別到螢幕解析度和iPhone 11 Pro Max一樣，為2688×1242，推測新機的真實身份應該是iPhone 12 Pro Max。

跑分顯示，目前這款設備的總分為572333分，其中CPU成績167527、GPU成績222071、MEM成績100808、UX成績81927。對比iPhone 11 Pro Max的平均分數來看，總分提升9.1%、CPU成績提升16.7%、GPU成績提升3.6%、存儲成績提升21.9%、UX則下跌2.1%。