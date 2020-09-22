維護秋節期間社會治安　海巡「擴大威力掃蕩」

▲海巡署第八巡防區指揮部暨南部分署第六岸巡隊，21日晚起實施「擴大威力掃蕩」 。（圖／海巡署第6岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為維護秋節期間社會治安及防範不法活動，海巡署第八巡防區指揮部暨南部分署第六岸巡隊，自9月21日18時起實施「擴大威力掃蕩」、「聯合查緝」及「強化安檢」等執法，巡查海域、岸際及港口，展現海巡署安檢與查緝任務無假期的決心。

▲▼工寮巡查。

這次擴大威力掃蕩由海巡署第八巡防區指揮部統合南部分署第六岸巡隊、機動雷達車、偵防分署屏東查緝隊動員各式警備車13車49員，艦隊分署第十四海巡隊派遣1艇7員，自昨晚18時起針對屏南地區鄉鎮海域、港口及岸際同步實施擴大威力掃蕩，並於轄區重點地區、港區空屋、貨櫃、下水道及涵洞等處，實施全面地毯式清查，落實查緝走私、偷渡任務，以確保人民生命財產安全，展現海巡署執法決心。

南部分署第六岸巡隊表示，秋節前夕民生物資及農畜產品需求量大增，將以情資為導向，採強力查緝與預防嚇阻併重方式，全力防杜不法，以維護經濟秩序與人民安全，民眾如有發現走私偷渡或不法行為，請撥打海巡署「118」免費服務專線，全民一起為維護社會治安來努力。

►Her今天推出「理膚寶水全面修護潤唇膏」原價350元，特價248元

►二手票券豐富你的生活