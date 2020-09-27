來捐血就送美國嫩肩牛排 台北捐血中心送福利呼籲民眾捐血

▲捐血送牛排活動今天在228公園開跑，吸引民眾前來做公益。（圖／記者蔡名翔攝）

記者蔡名翔／台北報導

捐血一袋，救人一命，這是民眾經過捐血車最常看到的標語，通常捐完血後都會拿到餅乾或是牛奶，但這次台灣捐血中心推出了一個捐血就送牛排的活動，希望可以在疫情籠罩的台灣，能夠做到呼籲民眾出來捐血，解決血庫庫存不足的問題。

疫情漸漸趨緩的同時，8月底至9月間大台北地區受到氣候不穩定的影響，血液募集情況並不理想，和預期採血量相比大約少了3000袋熱血，血液庫存天數也因此少了1.5天，這次主動聯繫台北捐血中心合作的法蘭克肉舖子以及統賀冷凍食品，法蘭克肉舖子負責人張舒涵表示，「捐血活動邁入第三年，我們致力於尋找更好的肉品，從進口肉品到烹調上桌經過層層把關，要為消費者的健康增添保障，所以決定雪中送炭，在疫情的影響下，希望消費者在飲食跟防疫上都能確實執行，只要能對社會做出貢獻，辛苦都不算什麼。」

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▲負責人表示希望能用這樣的活動呼籲大家踴躍做公益。（圖／記者蔡名翔攝）

捐血送牛排的活動目前只剩兩場，一場是今天（27日）在228公園，11/21在中和中安街圖書館旁邊，為了提高民眾出門捐血的意願，捐250c.c送一包、500c.c送兩包美國嫩肩牛排，張舒涵更表示自己也常常捐血，不僅對身體好也能幫助需要幫助的人，取之於社會用之於社會，所以自己才辦一個捐血做公益的活動回饋社會。

▼11月在中和還有一場活動，希望大家多多捐血幫助需要的人。（圖／翻攝自法蘭克肉舖子活動頁面）