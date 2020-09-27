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台中國高中74住宿生爆發疑似「集體中毒」！食安處勒令停業採檢

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▲前台中市議長張宏年一家四口鉛中毒住院，經衛生局調查是中藥出問題，負責醫師被下令停診1個月。（圖／台中市衛生局提供）

▲台中市爆發疑似集體食物中毒事件。（圖／資料照）

文／中央社

台中市2所學校共74名住宿生，24日及25日在食用完同一家餐盒工廠供應的晚餐後，陸續出現疑似食物中毒的症狀，台中市衛生局食安處今天已勒令餐盒廠暫停作業，並採檢送驗調查。

台中市教育局表示，今天（26日）上午分別接獲西屯區某高中與北屯區某中學通報，住宿的學生43人及31人，在食用由北區某餐盒工廠供應晚餐後，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等疑似食物中毒症狀。

教育局指出，某高中的43名學生中，有29人送往中國醫藥大學附設醫院治療，今（26日）早已全數出院，12名學生則送到林新醫院，10人通知可以出院、2人留院觀察中，其餘2名學生則回南投住家自行就醫後返家；某中學的31名學生均由家長帶回家休養。

台中市衛生局食品藥物安全處說明，獲報後立即啟動調查機制，派稽查員至2校及供膳餐盒廠商調查，並採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因，經初步調查，2校住宿生24日及25日晚餐均由餐盒廠供餐，學生分別於24日晚間9時及25日晚間10時出現不適症狀。

食安處表示，已勒令涉案餐盒廠暫停作業，教育局也立即啟動備援機制，改由協力廠商供餐，以確保供餐安全無虞，相關採檢正送驗中，檢驗結果最快4週後出爐。

食安處指出，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法第15條及第44條，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

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