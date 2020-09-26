▲中壢吉林路拓寬遲未進行，議員謝美英要市府快兌現。（圖／謝美英服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英26日於市政總質詢指出，市府多次在公開場合宣布拓寬中壢區吉林路，並發布吉林路預計去年5月開工、今年4月完工。然現今都已將近10月了，該處拓寬進度是零。謝美英質疑，工務局曾回覆她，吉林路拓寬案目前正在進行都市計畫變更，亦即之前宣布的時程全推翻，現在重新來過的時程，市府要如何保證兌現？

謝美英說，據了解吉林路拓寬無需徵收私人土地，相對單純。原占用公有地的部分，民眾也已配合拆除，迄今沒有拓寬跡象，鄉親擔心是否政策跳票？市政府從106年6月宣布，迄今回到原點，其間也進行細部設計，突然沒有下文，地方都很擔心。

另外，中壢區三民路、志廣路、中正路口，車流多、動線亂，謝美英表示她去年辦理會勘之後，調整三方交通號誌及標誌。附近居民多次反映，三民路拓寬已傳聞多年，車流匯集處動線確有改善必要。除了內壢、中壢生活圈，針對青埔起飛，重要場館紛紛進駐，市府已相當重視青埔交通改善方案，並宣布開闢高速公路。

謝美英認為，不論是拓寬道路還是開闢高速公路，這都是長期方向，短期而言，最重要的民生問題之一是停車場，但是，興建停車場的速度總是遠遠不及人潮使用的速度，並呼籲市府釋出利多，推動短期獎勵，讓地主有意願把閒置空地先興建停車場，等到公有停車場更完善時，這些停車場階段性任務結束時，地主再回歸本來的用途，共同解決青埔生活圈停車問題，促進消費，一舉多得。

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