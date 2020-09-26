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三大網紅誰能脫穎而出？《Million Creators百萬網者》華山一日快閃店9/27登場

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▲《Million Creators百萬網者》9/27華山一日快閃店。（圖／創作者基地提供）

▲《Million Creators百萬網者》9/27華山一日快閃店即將登場。（圖／創作者基地提供）

記者賴威志／綜合報導

全新型態網紅創業投資節目《Million Creators百萬網者》日前已播完前三集，在節目中經過五位投資人專業的評估後，最終由知名插畫家囂搞、艾琳、閃亮胖時代三組網紅脫穎而出，即將在9月27號華山中4B場地進行下一階段的群眾商模驗證，使出渾身解數的網紅們也邀請自己家的粉絲來現場聲援，有興趣的小夥伴們千萬不要錯過！

▲《Million Creators百萬網者》9/27華山一日快閃店。（圖／創作者基地提供）

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▲《Million Creators百萬網者》大門非常的氣派。（圖／創作者基地提供）

《Million Creators百萬網者》前三集邀請到9名知名網紅來挑戰創業，並且需要在短短幾分鐘內，透過簡介把商業模式說明清楚並且打動投資人。成功脫穎而出的分別為插畫家囂搞、Erin's Diary 艾琳的日常、閃亮胖時代佳沁，而他們三位將在9/27的華山快閃店，展現出自己的商業模式，來完成群眾商模驗證。

▲《Million Creators百萬網者》9/27華山一日快閃店。（圖／創作者基地提供）

▲▼想要支持心目中的第一名，千萬不要錯過這次展覽！（圖／創作者基地提供）

▲《Million Creators百萬網者》9/27華山一日快閃店。（圖／創作者基地提供）

快閃店資訊：

地點：華山文創園區(中4B)
時間：9/27號上午11時至下午5時。免費入場

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