「優良特殊教育人員」雲林唯一獲獎　虎尾農工秘書張顥馨 

▲教育部舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書（中）為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部為鼓勵特殊教育人員工作士氣及熱忱，日前舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師，與各級學校共 32 位獲獎者公開接受教育部國教署署長彭富源表揚頒獎，並對他們長期默默輔導特教生的熱忱與愛心表達感謝之意。

今年優良特殊教育人員選拔以公平、公正、公開原則，先由各主管教育行政機關進行嚴謹客觀的初選推薦及評核，共選出78名優秀人員參加決選，再由教育部聘請專家學者組成評審及決審委員會，最後選出32名獲獎者。 雲林縣唯一獲獎的特教老師張顥馨任教於國立虎尾高級農工職業學校。

現任虎尾農工秘書的張顥馨擔任特教組長時，執行「106至108年度教育部所屬高級中等學校特殊教班評鑑」獲評一等佳績。協助國教署推動服務群課綱前導學校計畫並獲聘「服務群第五課程中心」種子教師。鼓勵學生積極參與身障運動會及特奧比賽，學生參加2019年阿布達比夏季特奧會，女子團體賽勇奪金牌，創下中華台北歷年參加特奧滾球項目最佳成績。

虎尾農工秘書張顥馨表示，無論身為特教組長、導師或專任教師一職，時時刻刻提醒自己盡心完成每份工作，帶好每一位學生。推動特殊教育並非憑一己之力可完成，誠摯感謝國立虎尾農工李重毅校長、特教組夥伴們及虎尾農工全校同仁共同努力才有今日的成果，期許自己未來能在特殊教育上有更多貢獻。

▲教育部舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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