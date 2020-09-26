　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「優良特殊教育人員」雲林唯一獲獎　虎尾農工秘書張顥馨  

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲教育部舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書（中）為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲教育部舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書（中）為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部為鼓勵特殊教育人員工作士氣及熱忱，日前舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師，與各級學校共 32 位獲獎者公開接受教育部國教署署長彭富源表揚頒獎，並對他們長期默默輔導特教生的熱忱與愛心表達感謝之意。

今年優良特殊教育人員選拔以公平、公正、公開原則，先由各主管教育行政機關進行嚴謹客觀的初選推薦及評核，共選出78名優秀人員參加決選，再由教育部聘請專家學者組成評審及決審委員會，最後選出32名獲獎者。 雲林縣唯一獲獎的特教老師張顥馨任教於國立虎尾高級農工職業學校。

現任虎尾農工秘書的張顥馨擔任特教組長時，執行「106至108年度教育部所屬高級中等學校特殊教班評鑑」獲評一等佳績。協助國教署推動服務群課綱前導學校計畫並獲聘「服務群第五課程中心」種子教師。鼓勵學生積極參與身障運動會及特奧比賽，學生參加2019年阿布達比夏季特奧會，女子團體賽勇奪金牌，創下中華台北歷年參加特奧滾球項目最佳成績。

虎尾農工秘書張顥馨表示，無論身為特教組長、導師或專任教師一職，時時刻刻提醒自己盡心完成每份工作，帶好每一位學生。推動特殊教育並非憑一己之力可完成，誠摯感謝國立虎尾農工李重毅校長、特教組夥伴們及虎尾農工全校同仁共同努力才有今日的成果，期許自己未來能在特殊教育上有更多貢獻。

▲教育部舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書（中）為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲教育部舉辦109年度「優良特殊 教育人員」頒獎典禮，國立虎尾農工張顥馨秘書為高級中等學校組5名獲獎者之一，也是雲林縣唯一獲獎的特教老師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►北極靈芝天然珍稀


【其他新聞】

►30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

►吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

►月租4.8萬防盜豪宅設詐騙機房　卻因為成員愛吃「炸物」全栽了

►詐騙集團不敢出國！9男3女「超氣派豪宅」當機房　鄰驚：屋主在北部

ET快訊
金鐘獎／袁艾菲「炸出超兇半球」辣翻　黑色禮服大開深V
金鐘獎／白家綺爆乳開高衩！　挺4月肚宣布寶寶性別
金鐘獎／小薰「胸部以上全透視」！　下車一彎腰全網讚嘆
KID潛水「一條小魚停手上不走」　陪伴他全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市109學年度第1學期低收入戶學生助學金 10月1日起申請

「優良特殊教育人員」雲林唯一獲獎　虎尾農工秘書張顥馨  

好吃又好玩！南風青創市集　927桃園新住民文化會館登場

蔡丁賢接任花蓮縣警察局長　資歷完整地緣深厚各方看好

雲林縣以安全良善交通環境為目標　保障行人安全降低交通肇事

中元普度濟眾生　府城福陽閣辦「寄普募集白米物資」捐贈活動

「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」　霹靂戲偶李白首登場

宏匯廣場正式開幕！引進Sony音樂場館、VR主題樂園　打造年輕人新據點

台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會第10屆理事長　賴清德副總統祝賀

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

竹市109學年度第1學期低收入戶學生助學金 10月1日起申請

「優良特殊教育人員」雲林唯一獲獎　虎尾農工秘書張顥馨  

好吃又好玩！南風青創市集　927桃園新住民文化會館登場

蔡丁賢接任花蓮縣警察局長　資歷完整地緣深厚各方看好

雲林縣以安全良善交通環境為目標　保障行人安全降低交通肇事

中元普度濟眾生　府城福陽閣辦「寄普募集白米物資」捐贈活動

「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」　霹靂戲偶李白首登場

宏匯廣場正式開幕！引進Sony音樂場館、VR主題樂園　打造年輕人新據點

台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會第10屆理事長　賴清德副總統祝賀

金鐘獎／新組合「浩角亂翔起」　阿翔褲子路上爆掉：像老鷹關不住

17年老將詹皇可能在總決賽遇「年輕熱火」　韋德讚嘆不可思議

2人同行　台北天成大飯店3天2夜「每房1979元起」用國旅補助再省800

母女綠島浮潛被海流帶離岸際50米　海巡與潛水教練與海拔河救回

黎巴嫩總理下台！與真主黨協商陷僵局　無法組成「無黨派內閣」

金鐘獎／Lulu胸前深V一路開到肚臍！　穿超兇戰袍現身：第一次這樣

與女網友相約8415元燒肉！　他結帳時狂聽到「這句」：新招？

為了拍照不怕死！婦人「闖鐵軌自拍」5分鐘　火車司機急煞險釀禍

不差這次才幾十萬啦！50歲大媽被騙2次　就要捐助「無界國醫師」

金鐘獎／曾莞婷S曲線太逼人　手戴千萬珠寶：是幸運物

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

愛河照大戰高雄人！韓粉反擊：自找的

前一天買蛋黃酥！高雄女開車撞爛月餅店

沒收到交通罰單卻被加倍罰錢　你可以這樣做

中秋連假攻擊性出遊　「知名景點」停預約

王家貞怒批台南兩岸小組乾脆改：開戰小組

農田水利站長　假日種台灣香檬

「罷免王浩宇」進入二階段連署

台中挪威森林行旅3號館搶開幕

台南學甲爐碴地號現勘採樣

科力航太捐贈全地形功能車及熱顯像望遠鏡

宏匯廣場正式開幕　年輕人新據點

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

海巡眼尖發現海灘火光通報滅火

更多熱門

相關新聞

中華醫大特殊教育學生獎助學金頒發

中華醫大特殊教育學生獎助學金頒發

中華醫事科技大學9日舉行108學年度「夢想翅膀，乘風飛翔」特殊教育學生獎助學金頒獎典禮，共有124位學生獲獎，總獎助學金269萬2千元，楊堉麟副校長對受獎學生克服身心障礙、奮發向上的精神稱讚是生命的勇者，也期勉他們堅定毅志、用心學習，繼續朝目標前進。

台東特殊教育學生才藝表演觀摩會　

台東特殊教育學生才藝表演觀摩會　

特教學校工友強暴＋反鎖13歲唐氏兒

特教學校工友強暴＋反鎖13歲唐氏兒

華醫大頒特殊教育學生獎學金

華醫大頒特殊教育學生獎學金

女助教調情　17歲少年崩潰　　

女助教調情　17歲少年崩潰　　

關鍵字：

張顥馨特殊教育國立虎尾農工

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面