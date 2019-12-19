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台東特殊教育學生才藝表演觀摩會　縣長饒縣慶鈴勉勵「走出自我信心」

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▲台東特殊教育學生才藝表演觀摩會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東特殊教育學生才藝表演觀摩會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導　　2019年12月18日至2020年2月2日

台東縣政府教育處為讓身心障礙的特殊生能有校際互動交流及展現自我的機會，提供特教學生一個表演的舞台，於18日辦理全縣特殊教育學生才藝表演觀摩活動，共有來自全縣各國中小45個團隊參與(30校表演)、近700位家長及師生參加，縣長饒慶鈴親自參與欣賞小朋友的表演。

饒慶鈴感謝所有特教班老師給予小朋友的耐心指導，讓他們能夠將自己平日學習的成果來展現。並表示，全縣國中小設置身障類集中式特教班、分散式資源班或巡迴輔導班學校計有55校，本次活動共有45校參與 (30校表演、15校觀摩) ，縣府每年舉辦特殊教育學生才藝表演觀摩會活動，就是要讓這群「慢飛天使」能夠有展現才藝及表現自我的空間與舞台，希望孩子們展露自信的笑容，並且把握每個站上舞台的機會。

教育處指出，縣府對於身心障礙學生及同胞非常關心，每個孩子都是爸媽心中的寶、有身心障礙孩子的家庭更需要父母親給予更多的愛，學校及社會也應該關心他們，縣府再多的努力還是永遠不足，因此縣府未來會結合中央及地方資源，並責成教育處營造1個最佳的特殊教育學習環境，讓特教學生及身心障礙小朋友有無障礙與優質的教育過程，相信慢飛天使總有1天會有突破的表現。

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