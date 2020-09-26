　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人潮沒了！他驚呼「不是我認識的永康街」…網嘆：靠觀光客都這樣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲永康街 。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者施怡妏／綜合報導

2020年受到疫情的影響，許多航班停飛、減少，觀光業因此大受打擊，有網友難得到台北市永康街走走，沒想到路上人煙稀少，跟以往的熱鬧氣息相比起來，更顯得孤單，讓他忍不住感嘆，「完全沒有人氣，這不是我認識的永康街」。

原PO在PTT板上發文，難得到台北市永康街走走，沒想到昔日熱鬧的景象全都沒了，「芒果冰名店鐵門深鎖，有名的餐廳門可羅雀」，以前鼎泰豐門口總是圍著滿滿的人潮，滿到門外圍三圈，現在卻空蕩蕩，「70年老店高記已經關門大吉，在地人的滋味已成絕響」。見到如此冷清的街道，他不禁感嘆，「完全沒有人氣，這不是我認識的永康街」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「東區也差很多，很多以前我愛逛的小店都關了」、「反觀基隆廟口人滿滿」、「文林路從去年就開始沒落了」、「永康街本來就日韓客的大本營」、「上個月去中山站附近，人潮也是少很多」。

▲▼永康商圈人氣名店-永康街15號思慕昔芒果冰,芒果冰,觀光客,排隊,人氣名店,打卡景點。（圖／記者湯興漢攝）

▲永康街昔日人潮。（圖／記者湯興漢攝）

也有網友指出，「台北把吃喝玩樂的東西降價一點，拼國旅不行嗎？有捷運到各地應該很有優勢啊」、「本地人根本不太會去那邊吃」、「靠觀光客的都這樣~士林夜市人氣退的比永康街還可怕」、「永康街本來就觀光客在逛的，超級貴！」

據了解，台北市永康商圈的上海點心店「高記」已於8月底熄燈，這家開了70年的老店因為違反營建法規，不得不向老顧客道別。剛開始營業的高記其實只是一家路邊攤，憑著3道經典餐點搖身一變成為家喻戶曉的老字號餐廳，甚至還曾獲選為韓國人來台必吃餐廳之一。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
金鐘獎／袁艾菲「炸出超兇半球」辣翻　黑色禮服大開深V
金鐘獎／白家綺爆乳開高衩！　挺4月肚宣布寶寶性別
金鐘獎／小薰「胸部以上全透視」！　下車一彎腰全網讚嘆
KID潛水「一條小魚停手上不走」　陪伴他全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水雉生態教育園區辦生態季活動　27日將熱鬧登場

找回中秋文旦家的味道...彩繪賞心吃光DIY　雲檢與弱勢同歡

人潮沒了！他驚呼「不是我認識的永康街」…網嘆：靠觀光客都這樣

份量多又便宜！13款精選海陸烤肉組　網購買起來最划算

體恤農情！台塑大買斗六柚子　台亞直營加油站「加油送文旦」

一鍵「秒揭是否被教召？」　中獎哥6個月好難熬！網驚：報名系統

北台灣周日下探20度！連假「兩波東北風」攪局　中秋賞月恐無望

桃園地景節竹製品傷人！議員批7天17件　文化局：追逐跌倒造成

絕美山海依戀！版畫藝術家太管處聯展　38幅作品各有奇趣

果菜行「上班9小時」月薪3萬5↑！闆娘招不到人崩潰：厲害的能破5萬

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

水雉生態教育園區辦生態季活動　27日將熱鬧登場

找回中秋文旦家的味道...彩繪賞心吃光DIY　雲檢與弱勢同歡

人潮沒了！他驚呼「不是我認識的永康街」…網嘆：靠觀光客都這樣

份量多又便宜！13款精選海陸烤肉組　網購買起來最划算

體恤農情！台塑大買斗六柚子　台亞直營加油站「加油送文旦」

一鍵「秒揭是否被教召？」　中獎哥6個月好難熬！網驚：報名系統

北台灣周日下探20度！連假「兩波東北風」攪局　中秋賞月恐無望

桃園地景節竹製品傷人！議員批7天17件　文化局：追逐跌倒造成

絕美山海依戀！版畫藝術家太管處聯展　38幅作品各有奇趣

果菜行「上班9小時」月薪3萬5↑！闆娘招不到人崩潰：厲害的能破5萬

金鐘獎／袁艾菲黑色禮服大開深V！　「炸出超兇半球」辣翻

中職／富邦踢館統一爭下半季龍頭　先發打序出爐

金鐘獎／男來賓走到一半「突伸手解釦」！　脫下外衣原因曝光

金鐘獎／《聲林之王》來了！　紅毯大陣仗強勢現身

中職／骨裂要休3到4周　梁家榮樂觀面對自認還不是生涯年

遭遠距槍擊焚屍！「公務員之死」北韓說法超不同　四大爭議一次看

金鐘獎／50歲丁寧肌肉炸裂！　自封「最佳美肌獎」：典禮後開喝！

紐約車站3員工地下偷造「秘密基地」　爽住免錢高級地段慘遭停職

金鐘獎／白家綺胸前火辣開半球　昨晚胎動：寶寶跟我一樣興奮

金鐘獎／炎亞綸「黑糖珍奶裝」走紅毯！　「突然一個move」嚇到主持人

生活熱門新聞

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

砂石車20秒2軌過溪！網空拍腿軟

他砸千元買智能哈士奇　開箱一看崩潰

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋

陸生半年後回政大　宿舍竟被清空慘噴6萬

東區餐廳氣爆正妹老闆娘　「脫口罩」喊話網暴動

哥過世「褲子留在朋友家」　妹追真相

10月星巴克買一送一　每周都喝爆

天菜女女戀濕吻求婚！「再也不放手」逼哭網友

最美博士曝「弟弟太少用真的會變小」

發票中200元「獎金爆衝11倍」

更多熱門

相關新聞

怕淪銀髮月光族　他曝「1招」：沒房也OK

怕淪銀髮月光族　他曝「1招」：沒房也OK

許多人的薪水都只有3萬至4萬元不等，為了維持生活品質，不免淪為「月光族」。一名網友日前就丟出心中疑問，如果薪水不高又想過上好日子，在每個月都存不了多少錢的情況下，老了以後該怎麼辦呢？貼文一出，立刻引發熱議，其中就有網友建議，每個月最好還是要多少存一點，並適當的投資、理財。

憂開戰投資錢回不來！網笑：炒房族都不怕了

憂開戰投資錢回不來！網笑：炒房族都不怕了

鄰居趁裝潢中偷參觀！　房仲2建議制止

鄰居趁裝潢中偷參觀！　房仲2建議制止

月薪5萬↓老了會很慘？他一看中位數嚇傻

月薪5萬↓老了會很慘？他一看中位數嚇傻

未達除役年齡隨時「被徵召」！網：誰都逃不了

未達除役年齡隨時「被徵召」！網：誰都逃不了

關鍵字：

永康街觀光客PTT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面