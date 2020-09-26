人潮沒了！他驚呼「不是我認識的永康街」…網嘆：靠觀光客都這樣

▲永康街 。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者施怡妏／綜合報導

2020年受到疫情的影響，許多航班停飛、減少，觀光業因此大受打擊，有網友難得到台北市永康街走走，沒想到路上人煙稀少，跟以往的熱鬧氣息相比起來，更顯得孤單，讓他忍不住感嘆，「完全沒有人氣，這不是我認識的永康街」。

原PO在PTT板上發文，難得到台北市永康街走走，沒想到昔日熱鬧的景象全都沒了，「芒果冰名店鐵門深鎖，有名的餐廳門可羅雀」，以前鼎泰豐門口總是圍著滿滿的人潮，滿到門外圍三圈，現在卻空蕩蕩，「70年老店高記已經關門大吉，在地人的滋味已成絕響」。見到如此冷清的街道，他不禁感嘆，「完全沒有人氣，這不是我認識的永康街」。

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貼文一出，網友們紛紛留言表示，「東區也差很多，很多以前我愛逛的小店都關了」、「反觀基隆廟口人滿滿」、「文林路從去年就開始沒落了」、「永康街本來就日韓客的大本營」、「上個月去中山站附近，人潮也是少很多」。

▲永康街昔日人潮。（圖／記者湯興漢攝）

也有網友指出，「台北把吃喝玩樂的東西降價一點，拼國旅不行嗎？有捷運到各地應該很有優勢啊」、「本地人根本不太會去那邊吃」、「靠觀光客的都這樣~士林夜市人氣退的比永康街還可怕」、「永康街本來就觀光客在逛的，超級貴！」

據了解，台北市永康商圈的上海點心店「高記」已於8月底熄燈，這家開了70年的老店因為違反營建法規，不得不向老顧客道別。剛開始營業的高記其實只是一家路邊攤，憑著3道經典餐點搖身一變成為家喻戶曉的老字號餐廳，甚至還曾獲選為韓國人來台必吃餐廳之一。