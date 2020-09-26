美日大型聯合軍演「銳劍」10月舉行　規模近5萬人

▲美軍大型軍演場面。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

日本防衛省統合幕僚監部今天表示，日本自衛隊與美軍10月將實施大型聯合統合軍事演習，名為「銳劍」演習，這將是新冠肺炎疫情發生後，日本境內首度實施美日軍演。

日本共同社報導，自衛隊與美軍將實際出動部隊，進行大型聯合軍演，內容包括離島防衛作戰以及太空、防網路駭客、電子戰等，這場名為「銳劍」（Keen Sword）的美日聯合軍演實施的時間是10月26日起至11月5日。

日本自衛隊將出動約3萬7000人、艦艇20艘、飛機170架。美軍將出動約9000名部隊，還有一艘加拿大軍艦也將參加。

日本防衛省表示，訓練的場地在日本各地的自衛隊、美軍設施、日本周邊海域及空域。這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在全球蔓延後，日本境內首度舉行美日大規模實際出動部隊的演習。為了防疫，來自海外的美軍在進行為期2週的隔離後，才參與軍演。

美日將在土噶喇列島（隸屬於鹿兒島縣，位於東海）的無人島及臥蛇島進行離島的奪島水陸兩棲作戰訓練。

MBC南日本放送電視台報導，在臥蛇島的模擬離島奪島作戰演訓，自衛隊將出動水陸兩棲機動團及護衛艦「日向號」等，出動約1500人與美軍陸戰隊約200人聯合演訓，魚鷹機（Osprey）也將參與演訓。

此外，在鹿兒島縣的種子島，日本自衛隊也將進行離島防衛演訓。

美日2018年曾在種子島、2019年在奄美大島，今年1月在霧島演習場進行聯合軍演。