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身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

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▲▼女孩,女生,女性,女友。（圖／pakutaso）

▲每個人天生在身體上有些特徵是與人不同的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

許多人一生追求財富成功，可是往往辛苦了許久卻不見成效，但總會有人天生就是好命，只要付出一點努力，就能坐等收穫。專寫命理、風水、八字、面相的命理老師劉金城，便在自己的專欄《金城風水館》上PO文指出，身上有下列3個特徵的人「命中帶富」，一定能成為人中龍鳳。

一‧手中有痣
劉金城表示，俗話說「手中有痣，富貴一世」指的就是這種手掌上長有黑痣的人，這種人天生好財運、好頭腦，無論做什麼事都能平坦順利，遇到逆境時也會有強大的生存能力和堅定的意志力；且掌上有痣的人為了過上自己想要的生活會全力以赴，不會受到外在的負能量打擾，「具有無人能比的創業精神，這種人必成人中龍鳳！」

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▲手掌有痣。（圖／記者周依儒攝）

▲在痣相學上，手掌長有黑痣的人頭腦聰明。（圖／實習記者周依儒攝）

二‧斷掌（女左男右）
「斷掌之人，掌權掌財」，劉金城指出，斷掌也是男女有別，男人的斷掌在右手是大福之兆，女人斷掌在左手則是大富之兆，擁有斷掌的男女，財運天生就十分旺，年少時沒有大災難，年老時又能長命百歲，就算遇到任何劫難也能順利度過，逢凶化吉。

▲▼ 斷掌。（圖／翻攝自百度百科）

▲在命理學上，斷掌的人掌權、掌財。（圖／翻攝自百度百科）

三‧胸部有痣
許多人身上都有胎記長在不同位置，相傳胸部上有胎記的人據傳是神仙轉世，天生聰明過人、發財穩建。劉金城透露，胸部上有胎記的人都是很有福氣的，10個裡面有9個是大富大貴之人，不管在哪裡都能受歡迎，得到貴人幫助，讓工作事業步步高升，中年時就可以富貴在手，長命百歲。

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