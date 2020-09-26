打「鱘魚蛋白」減肥！姊妹淘全身潰爛變蜂窩　慘挨百刀挖血肉崩潰

▲女子的手臂出現紅腫、潰爛情形。（圖／翻攝自陝西都市快報，下同）

圖、文／CTWANT

愛美是女人的天性，其中「減肥」一直是不少女性朋友最困擾的問題，市面上的產品也讓人眼花撩亂，然而有些來路不明的商品還是不要輕易嘗試，否則恐怕會造成難以挽回的後果。大陸2名妙齡女子聽信「深海鱘魚蛋白」可幫助減肥，決定試試看效果，不料使用後全身竟開始潰爛，甚至慘遭挖肉上百次。

《陝西都市快報》報導，小美（化名）和小麗（化名）平時都從事美容業，2年前在一場業務培訓中認識後就成了好姊妹；今年5月間，小麗的公司推出一款減肥新產品，號稱是從深海鱘魚中提取出來的蛋白液，可以使人變瘦，加上員工可免費體驗，讓她相當心動，隨即將此事告知小美，2人討論後決定一起試試看。

她們回憶，這種蛋白液是透過霧化機「打」進體內的，剛開始先從後背、腋下部位開始打，每間隔2指打一次，且公司聲稱這項技術安全無創，讓2人深信不疑，所以除了臉部外，全身包括胸背部、手部、腿部都打了鱘魚蛋白，「打的時候不需要麻醉，有點刺痛感，就像被人掐了一下一樣。」

沒想到，小美、小麗做完第2次療程後數天，竟發現打針處開始紅腫、化膿，看上去就像馬蜂窩，嚇得趕緊詢問公司，不料對方竟說這是正常現象，還把她們帶到私人診所，請醫師將患部皮肉挖除，2人忍痛挨了上百刀，然而症狀卻沒有因此緩解，傷口不僅沒有結痂，還不斷流出血水，最後甚至開始發燒。

報導指出，2名女子後來忍無可忍，只好到大醫院就診，被確診出感染了「非結合分枝桿菌」，導致皮膚紅腫潰爛、傷口難以癒合等症狀，必須持續透過抗生素治療，大約1年半才能痊癒；醫生研判，2人感染細菌的原因，很可能是因為霧化機操作不當，且未經過消毒，才造成交叉感染。

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