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華為研發核心大火奪３命！　揭開神秘「團泊窪實驗室」

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▲華為團泊窪實驗室G2大樓起火。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲華為團泊窪實驗室G2大樓起火。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

華為東莞松山湖一棟建築25日下午突然起火，現場冒出陣陣濃煙，晚間公司證實起火處為「團泊窪實驗室G2大樓」。而消息指出，該處主攻前沿科技研究，有部分華為晶片與Mate 40系列手機。

根據澎湃新聞報導，物管相關人士表示，由於G2大樓起火，整個團泊窪園區已經封閉，員工全部撤出，何時恢復上班還沒有得到通知，「G2還沒有啟用，沒有人在裡面上班」。

▲華為團泊窪實驗室G2大樓起火。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

據東莞消防官方微信消息，9月25日15時16分接到報警，東莞松山湖高新區一在建工地起火，經過撲救作業，現場明火16時50分被撲滅，過火面積約850平方米。後經消防救援人員全面搜索清理，發現起火建築內有3名死者，經核實為園區物業管理公司員工。

「長安數碼君」25日下午指出，華為團泊窪實驗室為材料實驗室，主攻前沿科技研究，外界擔心實驗室裡的晶片和華為Mate40系列手機被燒掉。據瞭解，實驗資料結果基本都有備份，且只有少部分在實驗室，具體損失以及影響有待官方通報。

▲華為團泊窪實驗室G2大樓起火。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

華為松山湖園區是華為研發重鎮，占地1900畝，耗資100億元。2018年建成後，華為把研發中心、華為大學、中試中心等功能載體搬遷至松山湖。據悉，有3萬研發人員聚集松山湖基地。

據警情通報，起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉。從華為內部人士透露，此次著火主要是正在裝修和建設之中的5G實驗室內的吸波材料，在安裝電波暗室時不幸被點著了。

▲華為團泊窪實驗室G2大樓起火。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲長安數碼君透露，華為團泊窪實驗室G2大樓主要負責內容。（圖／翻攝自長安數碼君微博

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