花蓮深夜驚傳惡火！3間木造鐵皮屋遭燒毀　尋獲1女幸未受傷

▲▼惡火來勢洶洶，3間鐵皮屋瞬間燒毀，大火照亮花蓮市夜空。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市南京街170號-172號25日凌晨驚傳惡火，造成巷內三間木造鐵皮房屋受損，現場尋獲一名女子，所幸並無人員傷亡。花蓮市公所在第一時間立即啟動「安心為您」緊急應變SOP機制服務，派員至現場了解狀況，並在25日上午發放急難救助金，後續將協助受災戶申辦安遷救助，早日重建家園。



這場火警發生在25日凌晨三時左右，消防局獲報後立即派出警、義消前往灌救。這起火災造成三間房屋受到損害，所幸無人員傷亡，已在今天上午陸續返回住處整理行李，由社勞課同仁協助安置於港天宮大樓。





火災發生時，花蓮市長魏嘉賢在市公所防災應變中心立即指示民政課及社勞課啟動「安心為您」緊急應變SOP機制服務，先由民政課里幹事清查受災戶及災損情況，社勞課接續受理急難救助的事宜，務必要讓受災戶在第一時間有收容安置的地方，以及後續補助申辦事宜。



市公的社勞課長蕭子蔚25日向受災戶表達慰問之意，並協助辦理後續急難救助事宜。消防局也派人員到場鑑識，釐清火災發生原因。





三間火災戶分別為周先生一家四口、黃先生一家二口以及一位獨居的林姓阿嬤，目前已協助安排周先生一家四口前往港天宮安置，林姓阿嬤與黃先生則暫住親友家中。市公所在第一時間先發放急難救助金，後續將會協助受災戶申請安遷救助。另外火災現場的廢棄物清理，則會聯絡清潔隊協助清運，同時也會結合民間社團的力量，協助受災戶重建家園，以落實花蓮市推動「安心為您」緊急應變SOP機制服務的宗旨。



另外，最近花蓮頻傳火災意外事件，消防人員為灌救也疲於救命。花蓮市公所提醒大家，出門或臨睡前，務必要檢查電器用品及火爐是否關閉，也要注意電器是否良好，以免發生電線走火的意外災情，最好也能在家中安裝「住家火警警報器」，才能在火災發生的當下立即逃生。

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