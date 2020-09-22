被盯上？她剛買機車騎去訪友...睡醒人間蒸發　警趕到結局大驚

▲屏東縣內埔警分局瑪家分駐所警員陳仁傑協助找到蔡女機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市蔡姓女子騎新買來機車到內埔鄉友人家中作客，相聚甚會，友人留她住一晚，但友人家中庭院空間有限，她把機車停放到附近巷弄，翌日清晨愛車不見，心急如焚報案，內埔警方趕到，經5分鐘搜尋，在附近空地找到，原來她停車擋到別人出入口，被牽到該空地停放，虛驚一場，讓她高興比「Ｙ」感謝警方。

內埔警分局瑪家所日前接獲一名蔡姓女子報案機車遭竊，警員陳仁傑獲報趕赴現場了解；經警方調查，80年次的屏東市蔡姓女子，日前騎乘新買的機車至內埔鄉水門村朋友家聚會，相談甚歡，友人留她暫住一晚。

因朋友家無空間停放車輛，就把機車停放在隔壁巷弄，不料，隔日一早，她前往牽車時，卻發現愛車，心急如焚，遂報警求助。警方聽聞她的停車經過後，檢視機車所停放處，是一條狹窄的巷弄，且該巷周邊及巷內均有住宅，研判可能係該機車擋住進出通道，而遭人牽移。

陳員帶著蔡女至巷弄周圍路段巡視，不到5分鐘就在遠處的轉角空地發現機車，頓時，她尷尬地表示，發現車子不見時，滿腦空白，沒曾想竟在不遠處，實在不好意思。俟她檢查確認車內財物無誤後，證實是烏龍一場。

但在警方協助移動該車時，意外發現龍頭未上鎖，她才坦承是一時疏忽而忘記，警方提醒她往後不要再隨意停放車輛，造成其他用路人不便。

分局長蔡耀順肯定陳員依現場狀況判斷，並積極協助找到蔡女機車，其執勤技巧值得鼓勵；也呼籲大眾，停放車輛應遵守交通規則，避免侵害其他用路人權益，甚至衍生交通危害；另外車輛應予上鎖，增加竊賊偷車的困難度，方能有效保護財產安全。

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