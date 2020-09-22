　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被盯上？她剛買機車騎去訪友...睡醒人間蒸發　警趕到結局大驚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔警分局瑪家分駐所警員陳仁傑協助找到蔡姓機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局瑪家分駐所警員陳仁傑協助找到蔡女機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市蔡姓女子騎新買來機車到內埔鄉友人家中作客，相聚甚會，友人留她住一晚，但友人家中庭院空間有限，她把機車停放到附近巷弄，翌日清晨愛車不見，心急如焚報案，內埔警方趕到，經5分鐘搜尋，在附近空地找到，原來她停車擋到別人出入口，被牽到該空地停放，虛驚一場，讓她高興比「Ｙ」感謝警方。

內埔警分局瑪家所日前接獲一名蔡姓女子報案機車遭竊，警員陳仁傑獲報趕赴現場了解；經警方調查，80年次的屏東市蔡姓女子，日前騎乘新買的機車至內埔鄉水門村朋友家聚會，相談甚歡，友人留她暫住一晚。

因朋友家無空間停放車輛，就把機車停放在隔壁巷弄，不料，隔日一早，她前往牽車時，卻發現愛車，心急如焚，遂報警求助。警方聽聞她的停車經過後，檢視機車所停放處，是一條狹窄的巷弄，且該巷周邊及巷內均有住宅，研判可能係該機車擋住進出通道，而遭人牽移。

陳員帶著蔡女至巷弄周圍路段巡視，不到5分鐘就在遠處的轉角空地發現機車，頓時，她尷尬地表示，發現車子不見時，滿腦空白，沒曾想竟在不遠處，實在不好意思。俟她檢查確認車內財物無誤後，證實是烏龍一場。

但在警方協助移動該車時，意外發現龍頭未上鎖，她才坦承是一時疏忽而忘記，警方提醒她往後不要再隨意停放車輛，造成其他用路人不便。

分局長蔡耀順肯定陳員依現場狀況判斷，並積極協助找到蔡女機車，其執勤技巧值得鼓勵；也呼籲大眾，停放車輛應遵守交通規則，避免侵害其他用路人權益，甚至衍生交通危害；另外車輛應予上鎖，增加竊賊偷車的困難度，方能有效保護財產安全。

►Her今天推出「理膚寶水全面修護潤唇膏」原價350元，特價248元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
獨／峮峮忍痛上工　「傳承小鬼暖舉」工作人員鼻酸
公車內部影片曝！司機打2次瞌睡猛抖　暴衝撞死行人
快訊／16歲高中女教室自殘狂噴血！救護車衝校救人
確認一下是你嗎？　5-6月千萬發票有7張未領
華岡5人幫靈堂前「不敢哭出聲」　許瑋甯潰堤：第7天回來找我們
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國一嘉義民雄段2自小客追撞！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷…2人送醫

三寶「外車道鬼切左轉」擋鳴笛救護車！超尷尬10秒...網全怒了

高雄街頭上演「華麗倒車」撞重機　背後原因曝光

Y字路口沒打方向燈吞900元紅單　「路是彎曲的」騎士逆轉免罰

竹東少女姦殺命案首惡雙手合十逃死後　竟聲請再審欲再翻盤

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

被盯上？她剛買機車騎去訪友...睡醒人間蒸發　警趕到結局大驚

鳳山日常？血腥街頭又來...兩派飆殺大亂鬥　警趕赴「火速清場」

內湖公車暴衝釀1死！他目擊全程下車查探　返家驚覺「死者是爸爸」

公車內部影片曝...司機「打2次瞌睡」身體猛抖！暴衝人行道1死1傷

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

國一嘉義民雄段2自小客追撞！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷…2人送醫

三寶「外車道鬼切左轉」擋鳴笛救護車！超尷尬10秒...網全怒了

高雄街頭上演「華麗倒車」撞重機　背後原因曝光

Y字路口沒打方向燈吞900元紅單　「路是彎曲的」騎士逆轉免罰

竹東少女姦殺命案首惡雙手合十逃死後　竟聲請再審欲再翻盤

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

被盯上？她剛買機車騎去訪友...睡醒人間蒸發　警趕到結局大驚

鳳山日常？血腥街頭又來...兩派飆殺大亂鬥　警趕赴「火速清場」

內湖公車暴衝釀1死！他目擊全程下車查探　返家驚覺「死者是爸爸」

公車內部影片曝...司機「打2次瞌睡」身體猛抖！暴衝人行道1死1傷

王志鵬／「去中國化」下，台灣荒誕的歷史課

澳媒駐北京記者2年前就被騷擾！家人也遭殃　首度公開內情

iOS14更新率優於去年　發布５天超過25％用戶下載

爸爸去跑步！歐告放風一半「直接棄養媽媽」　她默默回去超淒涼

閻麗夢：新冠病毒是「SARS」加強版　疫苗研發悲觀…預防更實際

馬英九諷丁允恭：羅智強年輕奪懷恩獎...但「他不是渣男」

簽約金僅3000美元　天使菜鳥轟滿貫寫選秀39輪奇蹟

林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首　特區政府願意提供協助

24歲男喝茫一動作...同事被「瞬間割喉」血管全斷！苦撐1月斷氣亡

陸官方首次表態「海峽中線不存在」　專家：強化一中原則

社會熱門新聞

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

即／信義分局偵查佐「搶救一夜身亡」！

快訊／公車失控撞入銀行　

國會弊案續押3立委惹議　北院最速件函請立院

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

更多熱門

相關新聞

屏東女急匯款美國「老公」！警12字保住她50萬

屏東女急匯款美國「老公」！警12字保住她50萬

「我要匯款給我老公，不知郵局人員為何阻止我匯？」，屏東縣黃姓女子日前到郵局匯款受阻，枋寮警方獲報趕往處理，「如果妳男朋友在美國擔任總經理，為何匯入的是台灣郵局帳號？」，警方一語點醒她，讓她如夢初醒，保住她50萬元血汗錢。

男載女友墾丁遊　遇眩光撞護欄翻車2傷

男載女友墾丁遊　遇眩光撞護欄翻車2傷

自小客自撞橋墩四輪朝天　疑陽光太刺眼釀禍

自小客自撞橋墩四輪朝天　疑陽光太刺眼釀禍

妹子登涼山瀑布第三層！摔傷膝蓋慘遭揹下山

妹子登涼山瀑布第三層！摔傷膝蓋慘遭揹下山

瑪爾濟斯突竄路　外送員撞摔骨折狗喪命

瑪爾濟斯突竄路　外送員撞摔骨折狗喪命

關鍵字：

屏東內埔警察機車女子烏龍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

汐止4處爛尾樓「爛成廢墟」　屋主不死心！開價近800萬求售

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面