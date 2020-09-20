獨／住戶驚見「綠鬣蜥」趴鐵捲門嚇歪　義警徒手抓遭劃一道血痕

▲民眾發現住家鐵捲門上出現綠鬣蜥嚇壞報警，義警見義勇為抓取。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港區日前晚間，有民眾發現一隻綠鬣蜥爬在鐵捲門上，實在嚇壞了！立刻報警求援，警方到場後所長和巡佐到場後，立刻通報農業局處理，但還沒等到農業局的人趕來，居民就擔心綠鬣蜥會衝入家中，這時剛好有位義警自稱有處理綠鬣蜥的經驗，自告奮勇戴起手套、手持布袋，爬上簡易梯，將綠鬣蜥一把抓下，儘管義警因此手部被綠鬣蜥尾巴掃到受了傷，但還是順利將綠鬣蜥抓下，解除了危機。

▲民眾發現住家鐵捲門上出現綠鬣蜥嚇壞報警，義警見義勇為抓取。（圖／記者黃子倩翻攝）

桂陽路派出所所長許鐽騰表示：「民眾報案說，樓下一樓處，發現一隻長一公尺長的綠鬣蜥，由於綠鬣蜥非常龐大，民眾心感恐慌，警方到場也立刻請農業局，請農業局到現場，但農業局表示路途遙遠，在來的過程中請求警方先行戒護，防止綠鬣蜥亂跑，因為居民擔心綠鬣蜥亂竄可能會跑到家中，剛好有名義警大哥有相關經驗，自告奮勇上往前，順利抓起來。」

▲綠鬣蜥掙扎甩尾，將義警的手臂劃出一道血痕。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起事件發生在16日晚間8點多，根據了解，當時英勇的義警廖建龍自告奮勇戴手套抓綠鬣蜥，他先爬上簡易梯，並由其他員警吸引綠鬣蜥注意，再由他快速的抓起綠鬣蜥放入麻布袋中，但過程中綠鬣蜥受到驚嚇掙扎甩動尾巴，還用尾巴捲上義警的手臂，此時不小心將義警的手臂劃傷，留下一道血痕，所幸包紮後，傷口並無大礙，警方也呼籲民眾不要棄養綠鬣蜥，以免類似的狀況再次發生。

▲綠鬣蜥爬上小港區民眾住家外鐵捲門嚇壞民眾。（圖／記者黃子倩翻攝）

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