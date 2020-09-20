　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／住戶驚見「綠鬣蜥」趴鐵捲門嚇歪　義警徒手抓遭劃一道血痕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 小港住家外鐵捲門出現綠鬣蜥，民眾嚇壞報警求援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲民眾發現住家鐵捲門上出現綠鬣蜥嚇壞報警，義警見義勇為抓取。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港區日前晚間，有民眾發現一隻綠鬣蜥爬在鐵捲門上，實在嚇壞了！立刻報警求援，警方到場後所長和巡佐到場後，立刻通報農業局處理，但還沒等到農業局的人趕來，居民就擔心綠鬣蜥會衝入家中，這時剛好有位義警自稱有處理綠鬣蜥的經驗，自告奮勇戴起手套、手持布袋，爬上簡易梯，將綠鬣蜥一把抓下，儘管義警因此手部被綠鬣蜥尾巴掃到受了傷，但還是順利將綠鬣蜥抓下，解除了危機。

▲▼小港住家外鐵捲門出現綠鬣蜥，民眾嚇壞報警求援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲民眾發現住家鐵捲門上出現綠鬣蜥嚇壞報警，義警見義勇為抓取。（圖／記者黃子倩翻攝）

桂陽路派出所所長許鐽騰表示：「民眾報案說，樓下一樓處，發現一隻長一公尺長的綠鬣蜥，由於綠鬣蜥非常龐大，民眾心感恐慌，警方到場也立刻請農業局，請農業局到現場，但農業局表示路途遙遠，在來的過程中請求警方先行戒護，防止綠鬣蜥亂跑，因為居民擔心綠鬣蜥亂竄可能會跑到家中，剛好有名義警大哥有相關經驗，自告奮勇上往前，順利抓起來。」

▲▼小港住家外鐵捲門出現綠鬣蜥，民眾嚇壞報警求援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲綠鬣蜥掙扎甩尾，將義警的手臂劃出一道血痕。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起事件發生在16日晚間8點多，根據了解，當時英勇的義警廖建龍自告奮勇戴手套抓綠鬣蜥，他先爬上簡易梯，並由其他員警吸引綠鬣蜥注意，再由他快速的抓起綠鬣蜥放入麻布袋中，但過程中綠鬣蜥受到驚嚇掙扎甩動尾巴，還用尾巴捲上義警的手臂，此時不小心將義警的手臂劃傷，留下一道血痕，所幸包紮後，傷口並無大礙，警方也呼籲民眾不要棄養綠鬣蜥，以免類似的狀況再次發生。

▲▼小港住家外鐵捲門出現綠鬣蜥，民眾嚇壞報警求援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲綠鬣蜥爬上小港區民眾住家外鐵捲門嚇壞民眾。（圖／記者黃子倩翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」 《霹靂MIT》成追憶
日男星吃飯一半突不適　急救無效猝逝
吳宗憲緊牽Sandy來看小鬼　KID低頭跟在後面
海軍訂88杯飲料突取消！手搖店都做了「不生氣」原因曝光
張立東、庹宗康來告別小鬼　「太痛了」遮半張臉：沒辦法止淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中出租套房「床鋪起火狂燒」！獨居男全身70%燙傷搶救中

台中幼童獨闖馬路…「害3機車急煞」撞一團！脫線媽5分鐘後才現身

快訊／宜蘭雷公埤驚見女浮屍！全身只穿內衣褲車停一旁…警調查中

獨／住戶驚見「綠鬣蜥」趴鐵捲門嚇歪　義警徒手抓遭劃一道血痕

女子深夜推拋錨機車走10公里　「頭低低的」員警以為躲酒駕

影／東海氣爆釀4死若屬人為　法界坦言：被害家屬恐求償無門

影／東海氣爆炸爛他2棟房！屋主曝慘況「才花200萬整理」：冷氣只吹1次

300人信義威秀目擊潑糞！21歲女從頭淋到腳超慘　警追潑屎哥

斗六竹圍大橋下廢棄物大火　濃煙數十公里外可見！縣府封橋安檢

女友沒戴安全帽...技工闖燈鑽巷弄逃1.5公里！警攔截查獲槍毒

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

快訊／台中出租套房「床鋪起火狂燒」！獨居男全身70%燙傷搶救中

台中幼童獨闖馬路…「害3機車急煞」撞一團！脫線媽5分鐘後才現身

快訊／宜蘭雷公埤驚見女浮屍！全身只穿內衣褲車停一旁…警調查中

獨／住戶驚見「綠鬣蜥」趴鐵捲門嚇歪　義警徒手抓遭劃一道血痕

女子深夜推拋錨機車走10公里　「頭低低的」員警以為躲酒駕

影／東海氣爆釀4死若屬人為　法界坦言：被害家屬恐求償無門

影／東海氣爆炸爛他2棟房！屋主曝慘況「才花200萬整理」：冷氣只吹1次

300人信義威秀目擊潑糞！21歲女從頭淋到腳超慘　警追潑屎哥

斗六竹圍大橋下廢棄物大火　濃煙數十公里外可見！縣府封橋安檢

女友沒戴安全帽...技工闖燈鑽巷弄逃1.5公里！警攔截查獲槍毒

字節跳動打臉川普！撇50億美元基金逆轉TikTok禁令：第一次聽說

國防部推「打敗惡龍」樂高動畫　展現保衛台灣決心

華語文教學科目「是非題」鑑別度不足　教育部：110 年起不考了

疑點重重！女員工淚訴「外套男」搶80萬　警1天半拆穿：自導自演

曼哈頓懸日還沒結束　PRO神人曝：震撼絕美景色20日起登場

老店就是不一樣！月餅、鳳梨酥甜而不膩　中秋送這10家最有面子

快訊／台中出租套房「床鋪起火狂燒」！獨居男全身70%燙傷搶救中

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日「武力」全開

黑冠麻鷺「穿上泡棉鞋」單腳站立　減少關節壓力骨折更快好！

解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

信義威秀女子遭人潑屎　竟不提告

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

不爽熊貓外送棄單　業者三字經辱罵下場曝

口罩男「2秒潑糞」畫面曝！長髮妹狼狽淋滿身

高中妹廁所啪啪男友！實習師錄全程後下秒猥褻她

被騙去處理漏水！孕婦遭「利刃刺腹」

即／重機跑完北宜遇死劫　撞上左轉車噴飛亡

約朋友跑山！志願役軍人相撞轎車慘死

即／大稻埕碼頭驚見浮屍！上半身腐爛

東海氣爆奪4命　樓梯找到打火機

知名領隊「自由哥」猝逝　手機壓腹部下方！

喊1小時沒人理　東海死者女兒哭：為何第一時間沒灑水？

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

更多熱門

相關新聞

高雄男下車理論　騎士驚：你拿斧頭是怎樣？

高雄男下車理論　騎士驚：你拿斧頭是怎樣？

高雄旗山街頭發生一起行車糾紛，疑似是一輛轎車向內側切時忘了打方向燈，駕駛下車與機車騎士爆發口角，但雙方吵歸吵，駕駛疑似為了自保還拿了把小斧頭在手中，讓騎士看了也有點害怕，根據警方了解，這起糾紛案並沒有報案，雙方理論後自行離去，警方將調閱監視器請雙方到案說明，如觸犯社違法將依規定裁罰。

上直播台就起乩　連千毅認誤賣假貨

上直播台就起乩　連千毅認誤賣假貨

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭　6男女幹的

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭　6男女幹的

獨／密醫暴力剪指大噴血　狠嗆：化膿妳的事

獨／密醫暴力剪指大噴血　狠嗆：化膿妳的事

高雄亞聚林園廠冒濃煙！環保局最重開罰500萬

高雄亞聚林園廠冒濃煙！環保局最重開罰500萬

關鍵字：

高雄小港區綠鬣蜥農業局義警受傷

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

她通靈見「小鬼躲遺照右下角」

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

永別初戀小鬼　楊丞琳堅強開腔

黃鴻升倒數5集　KID堅守《玩很大》

小鬼妹連2天一早就到！穿全黑緊勾老公

買房老鳥「不考慮15年內大樓」新手驚呆

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面