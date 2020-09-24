魏應充隔空送暖　300萬元助嘉縣府7個社會服務方案

▲頂新和德文教基金會魏應充創辦人從5月起陸續贊助嘉義縣300萬元，持續服務弱勢民眾。（圖／頂新和德文教基金會提供）

圖、文／頂新和德文教基金會提供

嘉義縣社會局、社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會2012年起共同辦理「嘉義縣物資銀行」，開發、整合、管理運用縣內物資資源，使愛心物資迅速、妥適地提供給縣內有需要的人，至今有21萬多人次受惠。今年新冠肺炎疫情席捲全球，頂新和德文教基金會魏應充創辦人憂心支撐弱勢民眾的力量中斷，5月起陸續捐助各地社福團體，其中贊助嘉義縣300萬元，協助物資銀行等7個社會服務方案，希望支援第一線的工作者，持續服務弱勢民眾。

嘉義縣政府、社團法人嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會於23日共同辦理「慈善感恩活動」，翁章梁縣長親自感謝捐贈物資的個人及單位。翁縣長指出，物資銀行今年提供新服務，針對服務個案提供「個案支持專案」，讓受助者參與物資配送，一方面提升社交能力，另一方面也增加自我肯定及經濟收入；服務據點也從太保市的總站延伸2處物資發放站，使弱勢民眾能夠得到更便利、即時性的服務。

新冠肺炎影響許多民眾收入，連帶減少社福團體募到的善款或物資。頂新和德文教基金會創辦人魏應充憂心社會上長期支撐底層與弱勢者的力量中斷，5月起陸續對各地社福團體展開紓困，其中贊助嘉義縣當地經費300萬元，協助嘉義縣社會局等5個單位執行7個社會服務方案，分別為「嘉義縣109年度弱勢大專青年學生公部門暑期工讀計畫」、「嘉義縣物資銀行──愛無限計畫」、「嘉義縣脫貧創業圓夢計畫」、「在地新好味──共創異國料理大餐桌」、「你是我的『嘉』人──新二代身份認同計畫」、「澡到簡單幸福計畫」及「嘉義縣身障者從事放送頭廣告車隊計畫」，嘉惠各類弱勢族群。

翁章梁縣長指出，政府的財力有限，法律也可能有限制，資源不一定能投放至有需求的對象，雖然面臨疫情期間，但民間及企業的慈善資源及能量十分豐沛，相信受助者都能感受到社會大眾滿滿的愛心。頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，基金會期盼與縣市政府合作，一起努力把愛發散出去；透過第一線服務工作者的專業，才能穩當地將資源提供給需要的服務對象，生活上帶給他們正面影響。