陸國航乘客疑「飛機上上吊」　緊急降落前「用力咬自己舌頭」

▲大陸國航發生乘客輕生事件，緊急降落長沙機場。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國航一架福州飛往成都的班機23日傳出有一名男乘客在機上輕生，緊急降落在長沙的機場，乘客被送至當地醫院後死亡。據目擊者表示，該名乘客的脖子上有類似繩索的條狀物，疑似上吊自殺，且被醫護人員拉下來時，正在咬自己的舌頭。

根據陸媒報導，國航CA4230航班23日晚間8點10分從福州長樂起飛，目的地為飛往成都雙流機場，但卻在中途緊急於長沙黃花機場降落，並傳出有一名乘客在機上輕生。

飛機降落後，乘客被緊急送往當地醫院，據長沙市第八醫院的工作人員表示，他們23日確實收到一名CA4230航班的旅客，但抵達醫院時已經沒有生命跡象。

目擊事件的同機乘客透露，事發時，該名男乘客的脖子上有類似繩索一樣的東西，洗手台的水龍頭位置也有類似繩索的物品，「我看見的時候，繩子已經被割斷了。」

同機乘客還提到，醫護人員在詢問該名男乘客是否有服用過其他藥物，並且想要打開男乘客的嘴巴進行檢查時，發現男乘客正在咬自己的舌頭，「事件發生後，飛機大約半小時就降落在長沙，處置非常及時。」

長沙黃花國際機場公安局的人員表示，事件發生後，警方已立即介入處理，具體情況仍在調查中。

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