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「尾牙供機票補助+國台辦贊助」幫韓國瑜造勢　台商出庭喊冤...檢批喬好了

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▲▼何建華帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

▲中華婦聯會理事長何建華、長沙台商協會會長林懷等7人，涉嫌宴請、提供機票補助替韓國瑜造勢，檢方依違反《正副總統選罷法》起訴。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

大陸長沙台商協會會長林懷等7人，因於2019年12月的大型餐會上，替韓國瑜造勢總統大選，並提供與會者機票補助等優惠，國台辦更補助餐會636萬元，經民眾舉報，檢方依違反《正副總統選罷法》起訴。北院7月8日開庭，林姓會長、佟姓副會長等4人出庭皆否認犯罪，檢察官則提出民眾提供、張善政與餐會連線的影片，認為主辦單位根本都「喬好了」，擺明就是要讓國民黨拜票。

林姓會長表示，餐會是每年例行性舉辦，會員都有繳會費，當時長沙台辦要做政令宣導，便聯合湖南幾個協會一起辦聯誼餐會，其中有台商提議做造勢活動，省台辦也來表示支持，就這麼辦下去了，並沒有想賄選的意思。

佟姓副會長表示，他只是掛名幹部、並未參與決策；而負責轉傳優惠機票訊息的莊姓台商，則喊冤他以為去吃尾牙，但到了現場才知道有政黨活動，沈姓女台商也否認犯罪，稱她原本去參加活動，只是為了機票優惠，但後來機票也是自己買的，除了沒享受補助外，更沒想過去吃尾牙是為了要投誰。

林懷委任律師表示，在台灣有這麼多場造勢活動，民眾參與過程中的交通費、到場吃便當，都不知道是由誰提供，如果只是喊喊口號就要被辦賄選，那台灣的賄選真的辦不完了，且會員參加尾牙，也沒因此改變投票意願，並沒有因此成立對價關係，至於機票補助，更因在長沙台辦內沒達成共識，最後也沒落實。

律師認為，檢察官所提出「張善政與餐會連線的影片」，拍攝者如果未經允許錄影，那就是非法蒐集的證據，且檢方根本沒起訴張善政，影片不能作為本案審理參考；律師另指出，其中有位證人檢舉，卷證中卻沒載明個人資料，若將來要傳他作證會有問題，希望檢察官能補充，「《正副總統選罷法》檢舉獎金最高1千萬，難保不會有人為了獎金亂檢舉」。

檢察官表示，未載明檢舉人資料，是為保護當事人，但為了訴訟順利，他願撤回該位檢舉人的供述證據。

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