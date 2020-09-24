客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光殘骸：哪裡有壞

記者趙蔡州／綜合報導

新北市有民眾投訴，他在板橋某便當店買了一份雞腿便當，不料才吃幾口就覺得味道有異，3小時後就嘔吐身體不適，就醫前他帶著吃剩的食物，回到店裡要求老闆給說法，結果老闆不但態度不佳，還直接抓起雞腿啃，讓他真的很生氣。對此，老闆解釋，啃雞腿是為了證明雞腿沒有壞，也質疑消費者說詞反覆。

▲客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐，老闆當場啃光殘骸。（圖／東森新聞）

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影片中可以看見，投訴人帶著吃剩的便當，回到便當店要找老闆討說法，不料雙方一言不合吵了起來，還能聽見他大喊「你剛剛罵我，我錄的很清楚喔」，下一段畫面更誇張，只見便當店老闆突然抓起雞腿一陣狂啃，啃完後還將骨頭往砧板上丟，讓他直呼相當噁心。

實際到便當店詢問，老闆對於衝突也很無奈。他解釋，便當約在中午12時賣出，消費者不久後帶著便當回來，聽到雞腿有問題，原本想要重新炸一隻給對方，不料對方不願接受，「我吃那個雞腿，要證明雞腿沒有問題，因為我那天賣的，都沒有其他客人來反應」、「那天吃完雞腿後，砧板也馬上拿去洗了。」

▲投訴人拿出就醫證明，強調當天確實有腹瀉。（圖／東森新聞）

老闆自認開放式廚房，環境不怕人檢驗，只是投訴人也拿出就醫證明，強調當天確實有腹瀉。投訴人說「大概吃完3個小時，我就開始嘔吐，後來去醫院，醫生也說，確實是食物中毒，（你確定是因為便當引起的嗎）確定，因為其他我也沒吃什麼，特別會臭酸的食物。」

品質問題雙方仍各說各話，至於態度不佳、說話罵人等，便當店老闆願意道歉，但投訴人不接受，決定提告毀謗罪，雙方對簿公堂。