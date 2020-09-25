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台灣帛琉擬推全球首個「安全旅行圈」　外交部：積極評估

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帛琉總統於聯合國大會提到，帛琉正和台灣推動全球第一個安全旅行圈。（示意圖，Pixabay）

▲帛琉總統於聯合國大會提到，帛琉正和台灣推動全球第一個安全旅行圈。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎肆虐全球，台灣因明快的防疫政策成功控制疫情，我國友邦帛琉也是防疫優等生，近日帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）於聯合國大會提到，帛琉正和台灣推動全球第一個安全旅行圈，外交部發言人歐江安表示，將在兼顧台灣防疫規定的前提下，積極評估放寬台帛間旅行規定的可行性。

帛琉總統雷蒙傑索於聯合國大會第二日發言中不僅大篇幅提及台灣，指出台灣是落實全球最有效防疫作為的公衛領袖，卻被排除在世界之外，這已損及世界的安全。且台灣提供帛琉防疫經驗、防護設備和幫忙建構該國的檢測能力。也提到，帛琉正和台灣合作，推動全球第一個安全旅行經濟圈。

外交部發言人歐江安回應，台帛雙方交流相關討論包括，安排兩國直航定期航班，逐步放寬學生、病患等特定必要旅行人士的出入境檢疫規定，進一步盡力兩國共同安全旅行圈的可能性。同時也感謝帛琉政府對台灣防疫成果的信心，將在兼顧我國防疫規定的前提下，積極評估放寬台帛間旅行規定的可行性。


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