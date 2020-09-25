富士電視台歡迎「台灣駐日大使」謝長廷參訪　網友讚：正名了

▲謝長廷參訪日本富士電視台，受到熱烈歡迎。（翻攝自謝長廷粉絲專頁）

文／鏡週刊

駐日代表謝長廷昨（24日）在臉書粉絲專頁貼出數張照片，表示自己到東京台場參觀富士電視台，也揭祕過去富士電視台和台灣關係極深，在58年前台灣創立電視台之初曾是台視股東，不少網友眼尖發現富士電視台在歡迎謝長廷來訪的電視畫面中寫的是「台灣駐日大使」，開心表示「正名了」。

謝長廷表示，富士電視台這幾年正在拍攝下水道之父巴爾頓的影集，駐日代表處剛好也在關注巴爾頓規劃台北自來水道的議題，正好有交集。一進富士電視台大門，就看到電視牆顯示「歡迎蒞臨」字樣，並搭配巴爾頓肖像，他倍感親切。

謝長廷也提到，58年前台灣創立電視公司初期，日本富士電視公司有提供協助，還曾經是台視的股東，和台灣關係很深，李登輝前總統逝世，會長日枝久前還親赴追悼現場。

不過不少眼尖網友將重點放在照片中富士電視台的電視牆上，上頭寫著「熱烈歡迎台灣駐日大使謝長廷先生」，紛紛開心表示「日本正名了」「謝大使，謝謝您的努力，台日友好加油」「稱謂用駐日大使，中共又要7pupu了」。

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