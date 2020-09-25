全球確診破3200萬！英國日增6634例創紀錄　第2波感染正燒

▲英國第2波感染已經展開。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

根據霍普金斯大學統計資料，目前全球累計3千206萬人確診新冠肺炎，造成97萬9690人死亡。英國昨日新增6634病例，創下該國單日最高紀錄，反映第二波感染已經開始。

根據Sky News報導，英國單日確診數上升，不過病毒檢驗能力已經遠高於第一波疫情傳開時，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）就說，英政府估計第一波高峰期時每天感染人數超過10萬，但只有6000人測得陽性。

全球昨日新增30萬4210例確診，6318例死亡，其中以美國1228起新增死亡病例最高，其次為印度1129起、巴西869起。目前全歐洲則以英國累積4萬1991人染疫喪命最高。

▲美國已累積超過696萬人確診。（圖／路透）



中國（港澳地區除外）目前為止通報8萬5314例感染、4634例死亡（0新增）及8萬513例已康復。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計894萬4819例確診、33萬403死；歐洲累計506萬966例確診、22萬7862死；美國和加拿大累計708萬1746例確診、21萬1189死。

亞洲累計756萬4259例確診、13萬109死；中東地區累計186萬1008例確診、4萬3430死；非洲累計143萬902例確診、3萬4521死；大洋洲累計3萬1321例確診、934死。

▼印度超過9萬人染疫死亡。（圖／路透）

