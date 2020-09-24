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大陸出現「假美心」月餅　廠房「蒼蠅亂飛油污滿地」

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▲▼大陸出現「假美心」月餅。（圖／翻攝自微博）

▲大陸出現「假美心」月餅。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海警方近日在廣東、福建警方的配合下，成功偵破一宗製作、販賣冒牌美心月餅案，查獲冒牌月餅成品1.2萬餘盒、散裝冒牌月餅18萬餘個以及大量包裝材料和製假設備，涉案金額3000餘萬元人民幣（約新台幣1.26億元）。

據《看看新聞》報導，今年8月，上海警方發現，有人在網店上，以明顯低於市場價格對外出售冒牌美心月餅。警方發現發貨人為位於廣東的莊姓嫌疑人和位於上海的龔姓嫌疑人，其後循線排查出一個位於福建的以李姓嫌疑人為首的上游製假犯罪集團。

▲▼大陸出現「假美心」月餅。（圖／翻攝自微博）

▲涉案金額逾億元。（圖／翻攝自微博）

經查，李姓嫌疑人在福建設立製假窩點，購入原料，僱傭當地村民加工生產成月餅後，使用購入的假冒美心月餅的包裝材料進行包裝，然後由莊姓嫌疑人、龔姓嫌疑人等下級分銷商在網店賣出。警方指，犯罪集團以正貨五到七成的價格，通過社交軟體和網店將冒牌月餅銷往大陸多個省市。

警方在行動中搗毀生產、倉儲窩點9處，拘捕40餘人。警方稱，製假窩點設在一片農田附近，環境惡劣、衛生條件差，「在烘焙等過程中，蒼蠅亂飛，油污滿地。」此外，警方查獲時正值犯罪集團的生產高峰期，產量在每日3萬盒左右。

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