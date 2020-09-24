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中共開戰？　覺青出招「自炸核電廠」廢中國沿海...他大呼絕望

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▲▼海軍錦江級新江軍艦舷號606,配備雄風飛彈發射架。（圖／記者呂佳賢攝）

▲雄風飛彈發射架。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉亭／綜合報導

台海局勢日漸緊張，共機擾台次數也不斷攀升，前總統馬英九曾直言「首戰即終戰」。一名台灣學生受訪時指出，只要中共打過來，雄風飛彈就直接炸掉核一、核二和核三核電廠，這樣中國東岸沿海也都不能用了。

看到此言論，宅神朱學恒今（24）日發文表示，當還沒解召，知道要跟解放軍打到最後一兵一卒的時候，最絕望不是看到行政院長蘇貞昌要用掃把打戰，也不是武器訓練不夠，而是沒當過兵的覺青居然要使出火燒自己家的「絕妙好計」。

▲核三廠外觀。（圖／本報資料照）

▲核三廠外觀。（圖／本報資料照）

這一切讓他震驚又傻眼，「我開始懷疑這一波瘋狂搞笑攻擊是意圖瓦解解放軍戰鬥意志的高招，畢竟我們派出這麼強的電視笑話冠軍，解放軍怎麼可能打得過呢？」

發文一出，許多網友也紛紛留言，「核四趕快建阿」、「這些小孩子，真的都電影看太多啦」、「射一顆飛彈越過台灣落在宜蘭外海，股市就崩盤了，還需要打嗎？」、「覺青的邏輯不意外，要靠這群覺青保衛國家，算了吧...顧好家人還比較實在」。

雲林菜農林佳新則表示，很多人都給予批評、嘲笑，但應該要慎重看待，「至少這位台派覺青已經用他最大的知識講出他認為最有建設性的建議方案了」，相比蘇貞昌已經大膽多了。　

 

朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年9月23日 星期三

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