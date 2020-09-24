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利息談不攏！牌友推一把竟成殺人兇手...內幕曝

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▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲因借貸升利息竟殺債主。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

新北一名黃姓男子2年前向認識多年的牌友鄭女借了20萬元，每月還利息1萬元，因鄭女想調升利息至每月2萬元，兩人協商時起了口角，黃男一時衝動推了鄭女一把，鄭女撞到茶几桌緣，黃男驚慌失措將廚房瓦斯打開，讓現場看起來像是意外身亡，甚至拿走鄭女的財務隨即落荒而逃。新北地院依傷害致死罪處有期徒刑處8年，侵占部分罰金一萬元，可上訴。

據悉，黃男與鄭女認識數年也是牌友，時常一起吃飯打牌交情匪淺。鄭女拿自己的退休金經營地下錢莊，約兩年前黃男向她借了20萬元，每月利息5分1萬元整。

今年4月6日當天，鄭女本來與黃男在中和朋友家中吃飯，但鄭女想與黃男討論調升利息，又覺得在朋友家討論不妥，於是鄭女約黃男到她家。當天晚間七點多，黃男與鄭女在樓梯間上樓時，便問起她為什麼要調利息，調成10分2萬元？實在負擔不出來！鄭女即回：「交情歸交情，錢歸錢，算你很便宜了，已經2年了這樣很不划算...。」

黃男稱當下情緒起伏很大根本無法控制，當鄭女轉身說不管，「反正時間到就得升息否則就還20萬」，黃男一時氣憤就推她一下，沒想到鄭女頭撞到茶几，身體整個趴下去，手有稍微抽動，吸很大力，呼出的氣息很小，當下嚇壞，過幾分鐘就見她血從口罩邊緣流出來，才發現她已經沒有呼吸心跳了。

黃男將鄭女屍體抱到廚房，讓她屍體上半身固定於廚房水槽內部，再將一旁的瓦斯爐打開呈現瓦斯漏氣狀態，想要製造成意外死亡，又到客廳將地上血擦拭乾淨，最後還將鄭女的一只手錶以及身上的三萬多元現金拿走逃離現場。

鄭女的同居人返家見狀立即報警，經法醫相驗，鄭女有頭臉部撞擊傷，可能造成腦震盪，引發嘔吐及食物反溢，導致呼吸道嘔吐物哽塞，最後因窒息而死亡。

黃男犯罪後失聯一整個禮拜，最後打電話向友人坦承因為借貸關係所以將鄭女殺害，友人勸他出面投案，但黃男卻表示自己年紀大了，寫好遺書了，想見媽媽、弟弟最後一面，最後再去碧潭自盡。所幸警方根據友人證詞也在4月19日在新店區碧潭天鵝區旁將他拘捕。

新北地院將黃男逮捕後，認為他跟證人供詞大致相同，經過調查發現他的經濟並不寬裕確實難以再付升息過後的2萬元，才憤而推鄭女一把，並無殺人犯意。

最後新北地院裁定，黃男犯傷害致死罪，處有期徒刑8年，又犯侵占罪，處罰金1萬元，如易服勞役，以1仟元折算1日，扣案金色手錶1只及現金39790元均沒收，全案可上訴。

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