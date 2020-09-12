2內鬼創虛擬客戶下訂單　「螞蟻搬家」Ａ走公司千萬高檔機油

▲2名員工利用職務之便，2年內偷走公司油品盜賣，不法獲利高達1千多萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有油品公司在2年間被以「螞蟻搬家」的方式，搬走1千多萬元，清查後發現2名員工涉嫌申請假的客戶資料，並且偽造大量的物流宅配單，等到物流司機找不到當事人，便聯繫司機將物品載到指定地點，最後由2人帶往桃園變賣換現金。

警方調查，劉姓老闆所經營的油品網站，從2年前開始發現盤點庫存，發現短缺高達1千萬元左右，事後追查發現2名48歲的吳姓、38歲的張姓員工從中作梗，以「螞蟻搬家」的方式，一點一點將商品搬走變現。

警方指出，吳、張2人先購得假人頭資料，再向物流公司申請客戶代號，並刻意將客戶名稱取成油品銷售公司的名字，但客戶代號卻截然不同，之後印製大量的假物流宅配單，隨意填寫寄件人地點，最後專挑高單價的機油品牌裝箱寄出。

物流公司將貨物載走之後，因寄件地點是偽造的，根本找不到相關的配送地點，最後吳、張2人則打給物流司機，要求司機將東西送到指定地點，2人再將機油卸貨裝在自已的貨車上。

最後由2人將偷得的機油拿到桃園龜山一處油品公司銷贓，2年內不法獲利高達1千多萬元，警方訊後將2人依業務侵占、竊盜罪嫌送辦。

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