▲全國私校工會開記者會批年輕世代淪血汗專案教師。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

全國私校工會今（24日）開記者會公布108學年度大專院校編制教師比率，怒批教育部在未有任何法律授權下以一紙行政命令廣開後門，直接破壞師資聘任制度讓各大學以契約的方式聘任編制外教學人員（專案教師），衍生諸多亂象，且問題已存在21年，包括嚴重剝削年輕世代、各校浮濫以專案教師取代專任教師，破壞原有治校結構。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，除年輕世代受到剝削、工作權不保問題，更反映出很重要狀況，「大量進用約聘專案教師」，衍伸兩大破壞，一是教育部在破壞原有師資晉用制度，二是破壞高教大學運作由編制內專案老師治校的體制，愈來愈多退休教師為專案教師，甚至專案教師被聘做學術或行政主管亂象。

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▲▼約聘專案教師決定正式教師是否續聘！教團批教育部破壞師資制度。（圖／記者許展溢攝）



尤榮輝舉例康寧大學最嚴重，共五系一院學術主管，以及副校長都是由為專案教師兼任，形成編制外教師領導並考核編制內教師的怪象。更誇張的是康寧大學健康照護系的系教評會委員幾乎都是編制外專案教師，於是產生非正式教師決定正式教師是否續聘的荒謬現象。

輔大社會學系教授戴伯芬指出，從教育部公開資訊看，107學年度專案教師占比達20%以上的大專院校有16所公私立大學，108學年度增加至23所。到104人力銀行看徵人啟事，少數學校會提到專案教師的「聘期」，有人3個月，甚至不固定，非以學期計算，以中華醫事科技大學寵物美容學程為例，要找高考獸醫師執照、乙級美容技術士、丙級美容技術士要十年，但包含其他學校找，要找專業人才，要求高，但給的福利待遇低。

尤榮輝認為，以上種種狀況除排擠年輕世代就業機會外，大學以約聘專案教師取代正式專任教師的情形愈來愈普遍，已破壞原本由編制內教師治校的結構，這種大學師資及行政約聘化的現象，恐怕不利高教發展，希望教育部能重視此問題，也已正式向監察院陳情。