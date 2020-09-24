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PS4 遊戲光碟不用丟了！　Sony 表示有99％遊戲可在 PS5 上運行

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▲PS5,Play Station 5。（圖／取自YouTube／PlayStation）

▲玩家相當關注 PS4 的遊戲是否能兼容 PS5 。（圖／取自YouTube／PlayStation）

記者謝仁傑／綜合報導

萬眾矚目的 Sony 遊戲主機 PS5 ，距離前一代 PS4 已有七年時間，而玩家們最關心的事情莫過於究竟兩代主機的遊戲能不能相容，若要換新主機是否要連同遊戲片全換掉？對此，Sony 在官方推特 @Ask PlayStation JP 給出了答案。

Sony 官方表示，若遊戲本身支援 PS5，無論它是光碟版或是雲端數位版，都可以在 PS5 上運行；但若要在光碟上 PS4 遊戲，就必須選擇 PS5 光碟版主機，純數位版主機則無法運行。

PS5 將在 11 月 19 日正式在台推出，共有純數位版和光碟版兩款遊戲主機，價格分別為 12,980 元和 15,980 元，價差超過 20％，主要原因是光碟版主機可以使用遊戲片執行遊戲，若玩家玩膩了則可以將遊戲轉手賣出，而數位版主機一但下載了遊戲，玩膩了則無法出售。

PlayStation 執行長 Jim Ryan 接受外媒《華盛頓郵報》採訪時表示，「目前 Sony 準備銷售的 PlayStation 5 數量較 2013 年的 PlayStation 4 更多。PS4 在 2013 年推出後的兩週內，全球大約售出 210 萬台。」Jim Ryan 也請玩家可以放心，表示有幾乎 99％ 的 PS4 遊戲都能在 PS5 上運行。

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