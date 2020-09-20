　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機。（圖／翻攝NCC）

▲PS5實機照正面。（圖／翻攝NCC）

記者姚惠茹／綜合報導

Sony即將在11月19日在台上市的PlayStation 5（PS5），近日實體機經台灣國家通訊委員會（NCC）審驗，並釋出照片曝光外觀樣貌，可以看見PS5將成為史上最大的遊戲機，甚至超過SONY自己的PS3。

▲PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機。（圖／翻攝NCC）

▲PS5實機照背面。（圖／翻攝NCC）

根據NCC曝光的PS5實體機照片，可以看見PS5將成為史上最大的遊戲機，甚至超過類似Xbox One VCR和索尼自己的PS3，而且就像Xbox Series X一樣，兩款的設計似乎都以垂直站立為主，雖然都可以水平擺放，但是側面看上去相當笨拙。

▲PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機。（圖／翻攝NCC）

▲PS5實機照頂部。（圖／翻攝NCC）

Sony規劃讓PS5玩家擴充存儲容量，但是從NCC的照片無法看出NVMe插槽的位置，而Sony之前曾暗示PS5將可以進行客製化設定，這是過去PlayStation遊戲機無法做的地方，因此猜測PS5可能至少有一個可以移動的側面板。

▲PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機。（圖／翻攝NCC）

▲PS5的DualSense無線控制器。（圖／翻攝NCC）

Sony先前就在臉書粉絲頁宣布，9月18日中午12:00起，PS5標準版全台指定通路搶先開放預購，兩款最新世代主機將在11月19日正式在台推出，包含「PS5標準版(搭載Ultra HD Blu-ray光碟機)」的建議售價為15980元，以及無光碟機「PS5數位版」的建議售價則是12980元。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼最後訊息「憲哥，謝謝你照顧峮峮」　她一旁忍不住落淚
吳宗憲：寫了首歌送小鬼　「天堂有多遠，你的行李帶得夠不夠」
快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！　不捨小鬼離世
新冠肺炎增1境外移入　菲籍女來台工作入境採檢確診
PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機
Lulu慟9月失去2朋友「靈堂前眼淚止不住」：生活難生命更難
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

升級iOS 14螢幕「綠點」、「橘點」有特別含意　告訴你有沒有被竊密

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

哭了！YouTube疑似鎖「iOS14 畫中畫功能」　僅付費用戶可享用

領券即時折抵！　LINE Pay全新LINE POINTS點數抵用券正式上線

三星開發「3D深度感測器」　打算搭載Galaxy S21明年推出！

手機就是電子錢包！中華電信Hami Pay吸引逾百人下載搶體驗

還沒等到iPhone 12　iPhone SE Plus規格先曝光

iMac 爆「閃白線」故障問題！　有用戶指出可靠「這一招」解決

歐盟將祭新法　要求蘋果開放Apple Pay電子支付技術

電信三雄公布新Apple Watch資費　購機價最低0元起

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

升級iOS 14螢幕「綠點」、「橘點」有特別含意　告訴你有沒有被竊密

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

哭了！YouTube疑似鎖「iOS14 畫中畫功能」　僅付費用戶可享用

領券即時折抵！　LINE Pay全新LINE POINTS點數抵用券正式上線

三星開發「3D深度感測器」　打算搭載Galaxy S21明年推出！

手機就是電子錢包！中華電信Hami Pay吸引逾百人下載搶體驗

還沒等到iPhone 12　iPhone SE Plus規格先曝光

iMac 爆「閃白線」故障問題！　有用戶指出可靠「這一招」解決

歐盟將祭新法　要求蘋果開放Apple Pay電子支付技術

電信三雄公布新Apple Watch資費　購機價最低0元起

醉夫不爽妻連生5女兒…操鐮刀剖肚逼流產！聽信預測：下個也是女孩

雙行星9月25日撞擊地球軌道 　NASA證實：直徑約100米…仍在追踨

吳宗憲認了「真的錄不下去」！　暫緩《玩很大》拍攝：比家人還像家人

塞爾提克走過內鬨拿「團隊勝利」　史瑪特、布朗扭扭屁股慶祝

清純高二妹開學日墜亡！目擊同學：她被4男「抬上樓頂」...警說法大反轉

921防災日發地震、海嘯國家級警報　手機明響2次...沒收到才要怕

進政大封存國民黨檔案　江啟臣批促轉會成民進黨「新警總」

新光盃熱舞賽不畏疫情近170組參賽創新高　冠軍奪10萬元獎金

日職／王柏融鎖定147公里速球　敲本季第2支二壘安打

每日確診人數6千→3千！菲律賓疫情「緩降」　取消入境全篩未定案

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

3C家電熱門新聞

iPhone SE Plus規格曝光

別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

更新iOS14電量永遠100%　揭2下場

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

iOS 14開放升級　8大新功能來了

iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

舊版臉書回來了！　Chrome 擴充功能讓你重回 FB 經典版的懷抱

搭配新Apple Watch指定資費購機價最低0元起

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

哭了！YouTube疑似鎖「iOS14 畫中畫功能」　僅付費用戶可用

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證

領券即時折抵！　LINE Pay全新LINE POINTS點數抵用券正式上線

三星開發「3D深度感測器」　打算搭載Galaxy S21明年推出！

中華電信Hami Pay市集　吸引逾百人體驗

更多熱門

相關新聞

SIE執行長否認PS5價格受Xbox影響

SIE執行長否認PS5價格受Xbox影響

索尼PS5正式公布主機售價與發售日，定價比預期「佛心」許多，外界普遍認為是受到對手微軟Xbox新機的定價策略影響。不過索尼互動娛樂（SIE）執行長吉姆‧萊恩（Jim Ryan）在接受日媒採訪時表示，PS5的售價年初就已經定案了。

遊戲也有代溝！高中生「無視PS5新聞」滑手機

遊戲也有代溝！高中生「無視PS5新聞」滑手機

PS5預購開賣　10秒內火速秒殺

PS5預購開賣　10秒內火速秒殺

PS5開賣1分鐘秒殺！

PS5開賣1分鐘秒殺！

即／PS5台幣售價公開　18日預購

即／PS5台幣售價公開　18日預購

關鍵字：

SONYPS5

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

她通靈見「小鬼躲遺照右下角」

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

小鬼妹連2天一早就到！穿全黑緊勾老公

PTT開始檢討《玩很大》　紅隊：真是夠了

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面