PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

▲PS5實機照正面。（圖／翻攝NCC）

記者姚惠茹／綜合報導

Sony即將在11月19日在台上市的PlayStation 5（PS5），近日實體機經台灣國家通訊委員會（NCC）審驗，並釋出照片曝光外觀樣貌，可以看見PS5將成為史上最大的遊戲機，甚至超過SONY自己的PS3。

▲PS5實機照背面。（圖／翻攝NCC）

根據NCC曝光的PS5實體機照片，可以看見PS5將成為史上最大的遊戲機，甚至超過類似Xbox One VCR和索尼自己的PS3，而且就像Xbox Series X一樣，兩款的設計似乎都以垂直站立為主，雖然都可以水平擺放，但是側面看上去相當笨拙。

▲PS5實機照頂部。（圖／翻攝NCC）

Sony規劃讓PS5玩家擴充存儲容量，但是從NCC的照片無法看出NVMe插槽的位置，而Sony之前曾暗示PS5將可以進行客製化設定，這是過去PlayStation遊戲機無法做的地方，因此猜測PS5可能至少有一個可以移動的側面板。

▲PS5的DualSense無線控制器。（圖／翻攝NCC）

Sony先前就在臉書粉絲頁宣布，9月18日中午12:00起，PS5標準版全台指定通路搶先開放預購，兩款最新世代主機將在11月19日正式在台推出，包含「PS5標準版(搭載Ultra HD Blu-ray光碟機)」的建議售價為15980元，以及無光碟機「PS5數位版」的建議售價則是12980元。