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馬來西亞再變天！傳安華已獲多數席位　慕尤丁上任5個月就垮台

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▲▼安華（Anwar Ibrahim）。（圖／路透）

▲安華稱自己已在國會獲得多數席位，現任首相慕尤丁所帶領的政府垮台。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞繼今年3月變天後，今天傳出將再次改朝換代。反對黨實權領袖兼人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）23日中午12時召開記者會稱，他已獲得大多數議員支持，並擁有穩固的多數席位，宣告著現任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）所領導的政府已正式垮台。慕尤丁至今仍未正面回應安華的宣言。

據馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，安華不願透露他實際掌握了多少個議席，但他強調，所擁有的並不止是4、5個多數席位而已，但更詳細的情況將待他在短期內覲見最高元首後再對外宣佈。

安華指出，他在22日早上就獲國家皇宮准許覲見最高元首，但陛下因身體不適，前往馬來西亞國家心臟中心留院觀察，因此還未將目前的政局告知陛下。他已和陛下通過電話，並在通話中祈禱陛下早日康復，也希望人民與他一同耐心等待後續的首相就職宣誓等事宜。

▲▼ 安華（Anwar Ibrahim）與太太旺阿茲莎（Wan Azizah）。（圖／記者葉睿涵攝）

▲安華否認太太旺阿茲莎（左）將出任副首相。（圖／路透）

安華坦言，他所獲得的支持來自不同政黨，其中還包括了時任執政黨議員；雖然大部分的議員都是穆斯林，但他有能力組成穩定、能代表全民的政府。

馬來西亞政壇「後門政治」情況嚴重，但安華表示，他所擁有的並不是一個由「政治青蛙」所組成的政府，支持他的議員與他有著共同目標，希望能帶領大馬走向廉政、司法獨立、經濟良好的未來，「若現任首相慕尤丁有意願加入我們的聯盟，我也極度歡迎」

在接受當地媒體採訪時，安華否認副首相人選將由他的太太旺阿茲莎出任。旺阿茲莎曾是馬哈迪擔任第8任首相時的副手，她同時也是現任公正黨顧問。

▲▼馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）。（圖／路透）

▲首相慕尤丁並未就安華的宣言做出正面回應。（圖／路透）

當地媒體Malaymail報導，在安華召開記者會不久後，國家誠信黨主席末沙布（Mohamad bin Sabu）與檳城首席部長曹觀友紛紛出面表示支持，唯砂拉越政黨聯盟否認支持安華出任首相。巫統領袖也出面質疑安華的聲明，他們認為安華不可能獲得多數席位，此聲明不過是在複製2008年的模式，企圖影響即將在本週六到來的沙巴大選結果。

若安華真的帶領其身處的希望聯盟（Pakatan Harapan）再次成為執政黨，馬來西亞將創下獨立以來在7個月內就變天兩次的紀錄。今年3月1日，現任首相慕尤丁所帶領的國民聯盟才因為希盟國會議員跳糟而取得執政權。不過，若安華確實掌握國會多數議席，慕尤丁只要搶先獲得國家元首同意，就能宣布解散國會。屆時，馬來西亞將重新舉行大選。

慕尤丁在安華宣布獲得多數席位的2個小時後也召開記者會。雖然他並未就安華的聲明做出任何回應，卻意有所指表示，在疫情肆虐的情況下，國家需要的是一個穩定而堅固的政府，才能帶領人民走過這個經濟低靡的時刻。他勸告民眾不要聽信那些企圖危害國家政局的政客說的話。

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