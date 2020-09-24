將取消伊莉莎白二世「元首地位」　英國議員：北京施壓加勒比島國

▲伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

加勒比海島國巴貝多政府日前宣布，將取消承認英國女王伊莉莎白二世的國家元首地位，改制為共和國。英國保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，此舉是北京當局向巴貝多施壓的結果。

根據《泰晤士報》（The Times）報導，英國國會下議院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，北京積極尋求損害英國作為巴貝多關鍵伙伴的歷史地位。圖根哈特不願說明詳情，但稱「一段時間以來，中國一直將基礎建設投資和債務外交作為一種控制手段，並且離我們越來越近。」

圖根哈特說，英國的伙伴長期面臨來自試圖破壞同盟關係的競爭對手挑戰，加勒比海部分島國似乎會回應北京要求，取消英女王的象徵性地位。

報導稱，巴貝多是中國「一帶一路」倡議的成員國之一，近年巴貝多與中國關係逐漸深化。根據新聞網站《今日巴貝多》（Barbados Today）報導，中國去年捐贈給巴貝多一批包括筆記型電腦和平板電腦在內的科技產品，如今也在當地投資農業項目。巴貝多則在北京設有「投資巴貝多」經貿駐外辦事處。

另有消息人士稱，美國中央情報局（CIA）已經向英國分享了中國在巴貝多活動的相關情報。

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