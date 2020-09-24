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肉體狂出軌！「可以性愛分離」星座男Top3　網喊準：簡直移動砲台

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▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲曾背著妳偷吃的另一半也是屬於能性愛分離的星座嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者李佳蓉／綜合報導

有人因性而愛，有的人則因愛而性，「性愛」究竟能不能分離，引發網友熱議。星座專家亞提米斯分享3個性、愛能分離的星座男生，可能和他人發生性行為被抓包後，再和正宮哭求「最愛還是妳」，也是較能接受開放式關係的星座。網友看完直喊準：「簡直移動砲台」。

亞提米斯在YouTube頻道《亞提聊星座》分享性、愛可以分離的3星座男，但她強調，並非指這3個星座男都會性愛分離，而是比起其他星座，發生機率更高一點。

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第3名：雙子座

雙子個性如同其名深具兩面性，因此有些雙子男能將心靈及肉體分割，希望在這兩方面都能達到盡善盡美。他們了解真愛難尋，知道有些愛情若失去會遺憾一輩子，即使與另一半性事不合，還是會以維持愛情為優先，肉體再尋求其他方式解決。

腦筋動得快、口才又好的雙子，總能避免偷吃被抓包，就算被發現也會火速安撫另一半，表示自己「心靈」完全沒出軌。這類的雙子男為保住愛情，會背著另一半在外滿足自己的肉慾，或說服伴侶接受開放式的關係，並承諾絕對不會感情出軌，外頭玩膩了再回到原本感情中。內心情感不變，但肉體希望追求不同感受，就會有性愛分離的情況發生。

肉體狂出軌！「可以性愛分離」星座男Top3　網喊準：簡直移動砲台。（圖／截自亞提米斯YouTube）

▲亞提米斯分析可以性愛分離的星座男Top3。（圖／截自亞提米斯YouTube）

第2名：獅子座

獅子座不會給人承諾，一旦給予了代表妳在他心中有著無可取代的地位，當確定了心意，他會花很多時間愛妳、呵護妳。但有些獅子男內心希望有後宮，在肉體上能有更多歡樂、有不同體會及感受以滿足自身的慾望；或者與另一半床上不合，就會想到處拈花惹草，但會清楚地告訴自己感情不會動搖，能分辨誰是正宮、誰是玩伴。

獅子男可能一開始會採取偷吃，後面向另一半坦承自己需要肉體的發洩而請求體諒，就看另一半能否接受了，若倆人走向性愛分離，獅子男就會加倍對另一半好，帶著歉意及彌補心態維持目前關係。也有的獅子喜歡年輕肉體，不想放棄現任卻又管不住下半身，也會走向偷吃一途，但不敢太明目張膽。

第1名：射手座

射手尋找人生伴侶時，希望能在心靈上、人生價值觀上找到契合者，一起努力向前，而性事則非重要條件，能遇到與射手男心靈相通的真的不多，因此他很重視能有良好互動的感情對象。當面臨倆人床事不合，再加上射手有時無法控制下半身慾望，對外會選擇「先上再說」，往往在回到聖人模式後不記得剛剛發生什麼事，拒絕和對方聯絡，結束後又回到最愛的人身邊，嘴上說著「我只愛妳一個」。

射手男偷吃的情況偶爾會發生，若走向性愛分離也能控制自己的行為，畢竟心裡還得顧慮另一半的感受，還是盡量保持低調不被發現。直到腦袋清楚後，回到喜歡的人身邊，就會努力經營感情；較差的情況則是另一半在知情情況下睜一隻眼閉一隻眼，默許他偶爾身體出軌，將關係維持在巧妙平衡。

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