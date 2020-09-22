「3星座男」一生與綠帽無緣！對愛情超專一...不怕老婆翻牆

▲有些男人的特質，就是會讓另一半死心塌地，心裡都是你。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

從情人走向紅毯的另一端，成為人生伴侶，不論男女，都會希望另一半對自己的感情專一，不離不棄。而對男人來說，感情上最無法接受的事情，大概就是被戴綠帽了，專門寫星座運勢的《美國女巫》專欄，近日分析了「3大星座男」，只要娶了老婆後，就會非常專一，加上天生好命，是綠帽絕緣體。

獅子座

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獅子座的男人，選老婆的眼光很獨到，所以在選擇另一半的時候。不會只選擇長相好看的女子，而會挑選對自己的事業有幫助的另一半。獅子男認為，女人容顏總有老去的一天，可是有趣的靈魂，卻會存在身體裡一輩子。由於獅子男這輩子的命運非常順利，所以他們娶的妻子，不僅是賢內助，而且也是賢良淑德的類型，所以不會有被戴綠帽子的問題。

金牛座

金牛座的男人對愛情本身態度就非常忠誠，所以他們在挑選另一半的時候，往往看重的是對方的人格特質，對感情能否忠誠，而不會在乎外貌、學歷、職業等外在條件。所以金牛男娶回家的女人，多半非常顧家，對感情也很專一，簡單來說，金牛男是不會娶會給自己戴綠帽的女人回家的。

摩羯座

摩羯男多半性格老實，謹守本分，且有天生的好命，所以他們所娶到的老婆，會為魔羯男生活帶來了更好照顧與轉變，且兩個人在一起的話，財富是無窮無盡的，所以摩羯座的男人，也不用擔心自己的老婆會出軌。

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