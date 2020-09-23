台鐵道歉了！汐科站6人來不及下車　曝光不升3等站理由

▲有旅客在汐科站未下車，車就開走了。（圖／台鐵局提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵北上1132車次區間車今日上午8時19分抵達汐科站時，沒等車上乘客下完便開走，導致6名乘客改搭2163次列車返回汐科站。對此，台鐵致歉表示，第8車的車門故障雖有上封條公告，但仍有部分旅客未到其他車門下車，未來會增加1至2人的人力支援汐科站。

台鐵指出，1132次列車23日上午抵達汐科站時，車長有依自動門開關操作程序開啟車門，並站在4、5車間的月台位置，直到監視確認旅客上下車完畢才關閉車門，但第8車車門故障，導致部分旅客未到其他車門下車，對此至上深切的歉意。

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針對故障部分，台鐵將加強教育乘務人員，並在列車車門故障時，除了貼上封條之外，也會加強播音告知乘客改到其他車門上下車。

▲汐科火車站每天通勤人數至少1萬8000人次。（圖／記者謝婷婷攝）



台鐵表示，汐科站是66個通勤檢疫站中運量最大，去年每天上下車人次高達1萬8000人，在241個車站中排名22名。汐科站運量大但站體狹長，全站僅10名人力可運用，台鐵長年考慮將其升等為三等站，但升等條件有運量、地形、營收及縣市政府所在地等因素，汐科站腹地狹小無法增設站房，因此無法直接升等。

此次事件後，台鐵決定近日進行人力增補作業，最少補1人、最多補2人，以避免平日上下班的尖峰時刻再次出現類似狀況。

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