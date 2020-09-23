彰化縣無症狀採檢「2作為違反政策」　陳時中：公務員失職交縣府懲處

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

彰化衛生局針對無症狀居家檢疫者採檢引發不小風波，指揮官陳時中更指示廉政小組介入調查。指揮中心今（23）日也公布研析說明，認為彰化衛生局共有2項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢；二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出，但目前並無相關裁處規定，而公務員失職交縣府懲處。

今年8月17日公布國內第485例COVID-19確診個案，因該案無症狀並於居家檢疫期間前往醫院採檢，未遵循指揮中心公費採檢規範，且居家檢疫者於檢疫期間外出採檢，可能造成防疫風險，引發輿論關注，廉政小組也在8月24日及8月28日提出調查報告。

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指揮中心陳時中說明，依據廉政小組調查，彰化縣衛生局共有兩項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢；二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出。經研析認為已違反傳染病防治法第5條第1項第2款第1目、第2目及第17條第1項規定。

但根據現行傳染病防治法對於地方主管機關違反第5條所定權責事項，或違反第17條第1項指揮官統一指揮、督導及協調者，並無相關行政裁處罰則規定。陳時中表示，地方主管機關未落實執行防疫政策或有逾越法規權限作為，是否適用傳染病防治法規範，未來可於傳染病防治法修正時，參考立法例併同為立法政策評估。

另外，陳時中強調，彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，另涉有公務員違法或怠於執行職務失職行為，應由彰化縣政府依其具體情節循公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

▲指揮中心針對彰化縣衛生局就無症狀居家檢疫者執行採檢研析說明。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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