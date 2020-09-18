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老公中風臥床…她喊「剝奪未來人生幸福」要離婚！法官狠打臉

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▲醫院,靈異。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陸籍女子阿紅（化名）因先生中風臥病在床，向法院訴請離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子2009年在大陸福建與女子阿紅（化名）結婚，婚後第2年他把妻帶回台辦理登記，不料身為一家之主的他2014年突中風，被迫臥病在床。對此，阿紅以照顧老公壓力很大，現在已與丈夫分居超過3年為由，向法院訴請離婚，但法官認為他根本沒有盡到與先生互相扶持的義務，審結判她敗訴，不准離婚。

陳男10年前在大陸福建娶妻，2011年他將妻子阿紅接來台灣住，沒想到自己2014年時中風，導致無法自理生活。當時，阿紅先把先生安排住進養護中心，接著就獨自扛起家計，開始賺錢養家。

阿紅法庭上主張，老公生活及照顧花費全靠她打零工支應，現在先生入住安養院，2人已分居長達3年，婚姻有名無實、無情愛存在，且以老公現在的生理心理狀態，若她無期限等待，根本就是剝奪她未來的人生幸福，實在不公平，另加上這段期間老公家人也對她有諸多質疑，長期爭執下她已心力交瘁，故對此希望法官能判准離婚。

法院審理時，陳男因病不便出庭，家人代為出面時說道，陳男病倒前非常努力工作，很認真在開計程車賺錢，過去還曾給過阿紅十幾萬元生活費；反觀現在陳男病倒，阿紅領了台灣身分證、把兒子從大陸接來台念書後，覺得老公已沒用處，就想找藉口離開。

法官認為，就算陳男入住養護中心迫使他倆分居，但夫妻之間本來就該互相照顧、扶持，縱使阿紅覺得婚姻已出現破綻，這也僅是她的主觀感受，並不能做為離婚之訴的理由，審結駁回她上訴，不准離婚。

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