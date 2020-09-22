3涉貪立委續押　民進黨立委陳明文不滿：依憲政體制應由司法院函文

▲民進黨立委陳明文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導



立法院22日同意北院續押涉貪的蘇震清、陳超明、廖國棟等3名立委，然而，有媒體報導民進黨立委陳超明等人不滿，跑到立法院長游錫堃辦公室嗆聲。對此，陳明文晚間澄清，報導與事實不符，當時主要是針對該案衍生的立法權與司法權間憲法爭議，在院長辦公室與游錫堃溝通，絕無任何嗆聲與不滿的情緒。

陳明文發新聞稿表示，我國憲政五權分立，並就各該治權的行使，均設有機關為之，彼此互為制衡與監督，斷無個別權力的行使凌駕於其他，以害及各該憲法機關的運作，就此等權力分立的憲政精神，根據大法官585號解釋文中闡述甚明。再者，按照憲法增修條文第4條第8項的規定「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」

陳明文指出，而立法院是由各該選區選民所選出的立法委員組織而成，本身的性質為合議制 非同行政院是首長制，由行政院長即可決定相關政策走向，故該增修條文中所謂「非經立法院許可」等語，應是指由立法委員全體所組成的院會共同決定，是否「同意」該等涉案委員的逮捕、拘禁。

陳明文認為，此案在程序上本應屬「司法院」與「立法院」的爭議，卻僅憑「台 北地方法院」一紙公文，「函知」立法院將於會期中拘禁多名現任立法委員，本人不是反對拘禁與否的實體問題，而是針對「台北地方法院」的相關程序與前開憲法增修條文是否相符提出質疑？且各該涉案立委既然是由各該選民經選票託付選出，若受司法單位拘禁，則該等委員難以於立法院會期中如實表達選民需求，而損及各該選區選民的權益，難謂不使立法權核心受有司法權侵害之虞，因此他為此方與立院同仁討論此重大憲政議題。

陳明文表示，「羈押」為干預人身自由最大的強制處分，在無罪推定原則之下， 允宜慎重從事，其非確已具備法定要件且認有必要者，當不可率然為之。就此，大法官已於多號解釋中屢屢闡明，立法院近年亦有立法修正多項羈押替代方案，以免過於戕害人權，如具保、責付、限制住居、以科技設備監控、不予核發護照等替代手段。

陳明文指出，在本案中，相關證物既經台北地檢署長期蒐證完畢，證人的證述亦 已詢問鞏固本案已無有使案情晦暗的可能，相關司法單位仍未思以該等替代手 段的行使，逕施以干預人身自由最劇烈的手段，並請立法院同意，是否與刑事訴訟法不合，而有違我國人權立國的精神，亦非無討論空間。

陳明文強調，本案實屬可受公評的事項，他身為公民與民意代表，對此提出建言與討論，願受各界指教，絕非如報載般護航不法，他堅決支持嚴懲貪污不法，但亦請堅守我國憲政程序正義。

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