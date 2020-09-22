獲立院許可前3立委押候審室惹議　法學教授：這不是關而是程序

▲北院22日續押3立委（左起蘇震清、陳超明、廖國棟）引發爭議，楊雲驊教授表示，法院及立院皆已充分尊重憲法。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅志華／台北報導

台北法院22日凌晨，裁定廖國棟、陳超明、蘇震清3名立委羈押禁見，但由於立院已於18日開議，據憲法增修條文規定，押立委需經立法院同意，法院便先將立委們暫押候審室，但在羈押裁定獲准前，限制人身自由的做法引發律師界議論，北院於記者會強調做法沒問題，政大法律教授楊雲驊也表示，「這次法院及立院，都已展現對憲法最大的尊重」。

楊雲驊認為，在法院獲立院羈押許可前，將立委暫押在候審室的作法，不是關，而是「程序」，且法律並無規定立院需限時給出結果，「如果立法院1、2個月沒表決，難道就放這些立委在外1、2個月嗎？」，但此次法院裁定後，立即於一大早8點送出公文，立法院長游錫堃也於9點多即宣佈協商許可。

楊雲驊指出，法院先裁還是立院先准，這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，總不能法院在裁之前，就先函請立院能不能押，「這不就洩密了嗎？」，而法院於本次立委收賄案中，在法律沒有明文規定下，以問題較小的方式來處理，已是相當適合的做法，暫押的時間，之後也能以折抵刑期的方式來補償。

有律師不滿法院以涉案立委恐擔心罪太重、有逃跑可能裁定羈押，楊雲驊表示，釋字665號中，確實指出不能以「重罪」作唯一羈押理由，但被告若有犯重罪的高度嫌疑，應向法院舉證、充分說明自己不會跑的理由，這是全世界普遍的認知，但本件立委們在答辯上，並沒有提出足以說服法官的證據，而法院裁定羈押，也是在各種綜合考量下的結果。

也有律師質疑，法院羈押有違「無罪推定原則」，楊雲驊分析，無罪推定只是「推定」，若檢方提出的證據，已說服法官被告有犯罪嫌疑，「無罪推定」其實就已被推翻，被告則應提出其他證據來防禦，這時已無關有罪、無罪推定，「檢方這次起訴一定有充分證據，若擺了個烏龍，到時候法務部預算不被立院慘電才怪」。

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