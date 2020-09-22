才剛交車而已…特斯拉慘遭「剎車油洗禮」　烤漆全毀車主心碎

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市新莊區21日傍晚6點多，一部停放在中原路停車格的特斯拉Model 3，遭人潑灑剎車油導致烤漆毀損，後來車主到場，將愛車開去洗車廠清洗並至新莊警分局提告，目前警方已掌握淋油犯嫌的長相，將持續調查其身分；據了解，車主本月初曾與人發生停車糾紛，是否與淋油案有關仍待釐清。

▲淋油男被特斯拉的鏡頭清楚拍下，警方持續追查其身分。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時，劉姓車主在健身房健身，沒想到離開時發現愛車被潑了油，他先將車開去洗車廠處理，紅色的車上出現多個白點怎麼都洗不掉，讓今年3月才剛交車的劉男氣炸，跑到警分局提告。

從特斯拉所拍下的畫面可知，一名男子手持剎車油在特斯拉旁徘徊，等到四下無人就開始淋油，隨後逃離現場。由於剎車油具腐蝕性，害劉男的愛車烤漆毀損，初估全車烤漆需花費15-20萬元左右。

▲車主看到愛車被淋油，氣到報案提告恐嚇、毀損。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來劉男在月初曾於同路段停車格碰到並排車，劉男要求該車移開，因為已經造成他行駛困難，對方卻被反嗆，「開不出來啊？不會開不要開！」淋油案是否與停車糾紛有關，仍待警方釐清。

▲特斯拉被淋油導致烤漆受損，車主初估重新烤漆需花費15-20萬元，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，特斯拉Model 3新車要價160.99萬元起跳，為了避免竊盜，特斯拉還為旗下車輛引入哨兵模式（Sentry Mode），該系統啟用時，車子外部的鏡頭便會開始檢測，一旦發現潛在威脅，攝影機會錄製並儲存，這次淋油事件也因為哨兵系統起作用，幫助警方快速掌握犯嫌長相。