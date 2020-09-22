桃機新任總經理但昭璧今就任　拚第三航廈、第三跑道如期如質完成

▲機場公司新總經理但昭璧（右）由卸仼總經理林祥生（左）手中接下印信。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場公司今（22）日舉行第四屆第三次臨時董事會，會中通過新任總經理但昭璧就任案。但昭璧致詞時表示，非常榮幸也戰戰兢兢地膺此重任，桃園機場公司自成立以來，在機場管理及旅客服務方面已多次獲得國際肯定與獎項，他自許將秉此優良傳統繼續精進。

為了面對機場營運所面臨的挑戰，但昭璧說，將致力於基礎能量的堅實，其中包括設施及人力，亦即有形部分優化桃園機場各項基礎設施能量與品質、無形方面則善用人力資源、精實人員專業訓練。

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▲機場公司董事會成員與卸仼總經理林祥生、新任總經理但昭璧合影留念。（圖／桃機提供）



另為了迎接未來疫情結束、運量恢復及成長，第三航廈和第三跑道當然更是重點項目。但昭璧說，將與同仁共同與總顧問、設計顧問密切合作、各司其職，以期能夠如期、如質、如度完成目標。他也會與桃園機場公司所有同仁及機場大聯盟夥伴們，讓機場平穩發展、進步。



機場公司董事長林國顯在交接典禮中特別感謝前總經理林祥生在任期間對機場公司服務期的貢獻，讓桃園機場變聰明、變漂亮、變好玩，讓桃機運量在他任內創下新高。

▲機場公司董事長林國顯 (右) 代表致贈紀念品，感謝卸仼總經理林祥生的貢獻。（圖／桃機提供）

林國顯也稱讚，機場公司名列全國百大服務業、勇奪空運類稅後淨利及獲利率冠軍的亮眼成績，更是林總經理的卓越建樹，未來希望持續借重他的專業、創新跟行銷等專長，給機場公司多加指導。

對於新任但總經理，林國顯則說，但總經理的機場專業有目共睹，工作能力和敬業態度更有口皆碑，希望藉著但總經理的專業和歷練，以及對機場事務的嫻熟度，帶領同仁再創新局。

▲機場公司員工歡送卸仼總經理林祥生，感謝他在公司成立10周年創下的輝煌表現。（圖／桃機提供）



監交人交通部參事楊永盛表示，但總經理歷任民航局科長、航空站航務組長、機場公司副總經理，表現受各界肯定，他也是機場公司第一位內升的同仁，現在就可以成為所有同仁努力的目標，未來要借重但總經理航空專業，賡續智慧機場、第三航廈、第三跑道規劃興建，帶領桃園機場邁向新里程碑。

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