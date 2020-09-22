「新聞受害者」長太帥爆紅！4.9億粉跪求本尊　名企認領：自家員工

▲新聞當事人長太帥紅了。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一新聞台「1818黃金眼」22日播出的一條新聞，將一名來自浙江寧波的男生「小張（化名）」送上微博熱搜第一。報導稱，9月8日他洗完澡後，浴室裡的鋼化玻璃突然自爆，他的手被割傷了。看完新聞，網友們的反應居然是，「小張這麼帥怎麼可以受傷！」

綜合陸媒報導，因外形出眾，一名電視新聞當事人「小張」衝上微博熱搜第一，至22日14時30分許話題閱讀次數已達4.9億。

新聞報導中，小張居住在寧波富寧寓公寓，一個月租金2400元（人民幣，下同）。9月8日他洗完澡後，一手撥頭髮，一手想把浴室門移開，沒想到下秒鋼化玻璃突然自爆，他被嚇得不輕，手還被割傷了，經醫院診斷雙手切割傷、左中指伸肌腱斷裂、雙手多處皮膚撕脫傷，已經花了8千多醫藥費。

▲▼小張接受採訪。（圖／翻攝自微博）

報導一出，網友評論除了希望小張的手儘快恢復之外，評論區更多的竟是關注起了他的外貌，「小張兩手受傷，生活肯定不方便，組隊去寧波照顧他」、「小張以後洗澡這種危險的事還是我來幫你吧」、「前一秒:這是什麼鬼熱搜，這也能上熱搜就這？ 後一秒：小張寶貝怎麼可以受傷，馬上給我道歉！！！！！！！」、「小張想要維權，卻因長相帥氣上了熱搜」、「點開影片之前以為只是臉好看，點開以後發現聲音也好聽」。

22日中午，阿里巴巴公關部相關負責人在朋友圈稱，「別找了，小張在太平鳥直播間。」下午，陸服裝名企「太平鳥」男裝淘寶店客服已將「小張」設為自動回覆關鍵字，向客服發送「小張」，會收到「親親：小張是我們家男主播，目前單身，感謝各位的關心，小張主播正在家裡休養喔」的回覆。

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